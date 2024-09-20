Боец-контрактник из Челнов взял в плен противника, освободив вражеский пункт

Боец из Набережных Челнов Мирзовали Кабиров заключил контракт с Минобороны и выполняет специальные задачи в составе группировки войск «Центр» с 3 апреля 2024 года по настоящее время. На передовой не раз проявлял мужество и самоотверженность.

26 августа 2024 года младший лейтенант выполнил важную боевую задачу, которая способствовала успеху операции против противника.

Во время выполнения боевой задачи в районе населенного пункта Михайловка Кабиров вместе со своим сослуживцем обнаружил заброшенный опорный пункт противника.

Во время осмотра объекта за хорошо замаскированной дверью он заметил укрывшегося военнослужащего ВСУ. Проявив мастерство боевой подготовки, Кабиров успешно обезоружил противника и взял его в плен. В дальнейшем доставил пленного к командованию батальона.

Действия младшего сержанта Кабирова стали ключевыми для дальнейшего продвижения наших войск. После задержания пленный был доставлен к командованию батальона, что позволило освободить очередной вражеский опорный пункт и укрепить позиции российской армии.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что боец СВО из Елабуги награжден в особом порядке медалью «За воинскую доблесть».

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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Фото предоставили организаторы акции «Герои нашего двора».