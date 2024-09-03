Боец Казначей из Челнов: «Мирные жители нам говорят: „Наши спасители!“»

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Осенью прошлого года боец из Набережных Челнов с позывным Казначей подписал контракт с Министерством обороны России. Свое решение он объяснил тем, что не может смотреть на страдания мирных жителей новых регионов страны. Сейчас боец продолжает служить. А главная радость для него — то, что им гордится папа. Обо всем этом он рассказал. находясь в краткосрочном отдыхе.

«У меня много друзей ушло туда. Да и смотреть на всё это уже надоело. Решил сам поучаствовать и себя проверить, на что способен. Вот в том году, в сентябре, подписал контракт и уехал. Да, хорошо проводят обучение. Когда я приехал, попал в разведку. Потом меня (ну, не только меня, а много кого) перевели в штурмовики. Бывал и в штурмах. Повидал, что там происходит. Получил небольшую контузию», — рассказал военнослужащий.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Впервые боец участвовал в штурме у поселка Водяное, где его и сослуживцев контузило. «Ощутил с первого раза вот, что такое кассетные снаряды. Когда они летят рядом с тобой, и ты молишься, чтобы тебя не зацепило. Прилеты от танков, их артиллерии, соответственно, дроны-камикадзе, „баба-яга“. „Баба-яга“ — это самое страшное. Это очень большой дрон, который скидывает противотанковые мины. Они тяжелые, каждая весит по 6 килограммов», — пояснил боец.

Однажды он спас себя и товарища от дрона-камикадзе. Казначей увидел, что летит БПЛА, а его сослуживец — нет.

«Я его успел схватить за броник, оттащить вместе с собой, чтобы спрятаться. Если бы он увидел „птичку“, он бы также сделал со мной. Как-то на Авдеевском направлении, когда мы были при заезде туда, нас атаковал дрон. Спасла защита на крыше. Дрон ударил в нее, частично кабина была повреждена. Все спаслись. В принципе, состав доехал до позиции, боеприпасы тоже. Машину потом чинили. То есть вот такая ситуация произошла, чудом мы уцелели», — добавил военный.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Казначей нисколько не жалеет, что отправился в зону спецоперации. «Отец мной гордится. Я думаю, это самое главное. Мама бы была, тоже бы гордилась. Ну, друзья мои тоже мной гордятся. Папа поначалу-то был против. Сейчас уже говорит: „Дороги задней нет. Молодец! Я тобой горжусь, служи!“», — сказал боец.

Страх по началу был, признается военный, но потом он переборол его, потому что, если будет страх, по его словам, то можно начать вести себя не так, как надо. «Его надо перебороть. Надо адекватно ко всему относиться и принимать быстрые решения, а со страхом это не получится», — поделился он своим видением.

Мирные жители называют военных «спасителями», они всегда рады встрече с ними. «Всегда говорят: „Наши спасители!“. Всегда желают хорошего, добра. Всегда молятся за нас», — заявил Казначей.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Важна для военных и поддержка тыла, и шефская помощь, и рисунки от детей. «Это приятно. Кто-то вешает талисманы <...>. Я тоже повесил талисманы — две игрушки. Или, допустим, коробка конфет, а в коробке — игрушка от ребенка. Приятно получать такие вещи, это поддержку дает, потому что люди верят в нас. Если в нас не будут верить, это будет по-другому», — отметил боец. Впрочем, Казначей уверен: победа будет за Россией.

Перед тем, как военнослужащий уехал обратно на передовую, мэр Челнов Наиль Магдеев вручил бойцу питбайк.

По словам мужчины, он успел его протестировать, техника хорошая, быстроходная, нареканий нет. «Боевую позицию мы ищем, где установить свое орудие, чтобы не ходить пешком, так как это сложно и небезопасно. Вот на такой технике можно съездить туда и обратно очень быстро и скрыться от того же дрона. Мотоцикл хороший. Спасибо, кто участвовал в помощи, администрации нашего города. Отлично город поддерживает», — заключил он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

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