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Боец из Татарстана получил Георгиевский крест IV степени и медаль «За отвагу»
За выполнение боевых задач Раилю Хайруллину из Дрожжановского района РТ вручили Георгиевский крест IV степени и медаль «За отвагу».
Он родился и вырос в селе Верхний Каракитян. После окончания местной школы поступил в Дрожжановский техникум отраслевых технологий. Получив диплом, отправился на службу в Вооруженные Силы РФ. Служил во Владивостоке, где получил звание сержанта.
По возвращении из армии устроился на работу в мебельный цех, однак детская мечта быть военным не давала ему покоя.
«Всегда хотел стать военным, ходить в форме мне казалось престижно. Уволился с мебельной фабрики и заключил контракт на военную службу. Бывали разные моменты, и я задумывался, как бы сложилась моя жизнь, если бы не заключал контракт. Но никогда не жалел о своём решении», — рассказал он.
Раиль с начала специально военной операции и по сей день находится на территории ДНР и ЛНР.
«Повстречавшись с жителями оккупированных, потом уже освобожденных нами территорий, я понял, какую нужную задачу мы выполняем. Бабушки и дедушки, дети благодарили нас, целовали, плакали. Вот тогда я загордился своей профессией. Профессией защитника Родины», — признался контрактник.
С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Ранили Алиулловой.
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