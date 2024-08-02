Боец из Татарстана получил Георгиевский крест IV степени и медаль «За отвагу»

Фото предоставлено Ранилей Алиулловой

За выполнение боевых задач Раилю Хайруллину из Дрожжановского района РТ вручили Георгиевский крест IV степени и медаль «За отвагу».

Он родился и вырос в селе Верхний Каракитян. После окончания местной школы поступил в Дрожжановский техникум отраслевых технологий. Получив диплом, отправился на службу в Вооруженные Силы РФ. Служил во Владивостоке, где получил звание сержанта.

По возвращении из армии устроился на работу в мебельный цех, однак детская мечта быть военным не давала ему покоя.

«Всегда хотел стать военным, ходить в форме мне казалось престижно. Уволился с мебельной фабрики и заключил контракт на военную службу. Бывали разные моменты, и я задумывался, как бы сложилась моя жизнь, если бы не заключал контракт. Но никогда не жалел о своём решении», — рассказал он.

Раиль с начала специально военной операции и по сей день находится на территории ДНР и ЛНР.

«Повстречавшись с жителями оккупированных, потом уже освобожденных нами территорий, я понял, какую нужную задачу мы выполняем. Бабушки и дедушки, дети благодарили нас, целовали, плакали. Вот тогда я загордился своей профессией. Профессией защитника Родины», — признался контрактник.

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.