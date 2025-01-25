Боец из Нурлата представлен к ордену Мужества за спасение раненого товарища

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Решение уйти на защиту Отечества Ришат с позывным Тимер из Нурлата принял в сентябре 2023 года. Он заключил контракт и присоединился к тем, для кого честь и отвага имеют особый смысл. «И сейчас я об этом не жалею, – говорит боец. – Когда уходил, у меня, конечно, было понимание, куда я иду. Там же убедился, что решение принято верное».

Дома, в Нурлате, Ришат находится с конца декабря. Он приехал на реабилитацию после лечения в госпитале в Москве, где пробыл без малого 3 месяца. Стрелок штурмовой роты 106-й дивизии Воздушно-десантных войск получил ранение при освобождении населенных пунктов Курской области в октябре прошлого года.

«Была поставлена задача – выбить противника из его опорных пунктов. Когда его зажали в угол, он начал забрасывать нас кассетными боеприпасами, от которых никуда не скроешься. Вот я и попал под такой обстрел. Получил осколочное ранение правой стороны, больше всего пострадала нога», – рассказывает боец.

От более серьезных последствий, как он говорит, его спас стандартный российский бронежилет.

«Работали на совесть, подбивали технику вражескую, шли в контрнаступление, словом, не давали противнику спокойно находиться на нашей земле, в пределах нашей страны, нашего государства, – продолжил он. – Я считаю, что со своими боевыми товарищами мы выполнили боевую задачу – зачистили весь Глушковский район. К сожалению, тогда из восьми добровольцев шесть погибли, только мы с боевым товарищем остались. Пока же лежал в госпитале, через неделю-полторы получил СМС от ребят: «Мы все сделали, нас вывозят». Очень сильно порадовался за них».

Это его второе ранение. Первое он получил летом на Северском направлении.

«Вдвоем с боевым товарищем при выполнении задачи нарвались на группу противника, их было 5-6 человек. Мы, конечно, дали им отпор. Но в ходе боя сильно ранило и моего товарища, помог ему выйти, 9 километров так прошли. Он до сих пор в госпиталях лечится», – продолжил Ришат.

За спасение боевого товарища мужчина представлен к одной из высших государственных наград, а решение о награждении принимает сам Президент России. О том, что представлен к ордену Мужества, Тимер узнал, приехав после госпиталя в часть отмечаться. Награду бойцу вручат в феврале.

Отважным отцом гордится и сын бойца Тимерхан. Он из Мурманска приехал на новогодние каникулы. Правда, мальчик говорит, что немного было обидно, когда папа, не посоветовавшись с ним, ушел на спецоперацию. Но сейчас это в прошлом, отец и сын наслаждаются общением. В школе с пониманием отнеслись к затяжным каникулам Тимерхана, успеваемость хорошая, поэтому отпустили без проблем. А вот орден Мужества отца он сможет потрогать только в следующий свой приезд, зато уроки мужества и любви к Родине получает каждую встречу со своим личным героем.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

«Родину надо любить как своих близких, как свою маму. Надеюсь, он меня поймет и вырастет настоящим патриотом нашей страны», – говорит Ришат.

«О том, что папа ушел на СВО, мне сообщили лишь через две недели, и он уже был там. Я очень грустил», – говорит Тимерхан. И несмотря на юный возраст, ему всего 11 лет, готовится к службе в армии, потому что, как и папа, считает себя патриотом.

В штурмовой роте, где служит Ришат, из земляков только его брат, с которым вместе ушли на СВО. Также есть мужчина из Лаишевского района, Радик с позывным Татарин. Наш земляк очень благодарен волонтерам, которые шьют, готовят еду, вяжут, детям за их письма, фонду «Все для победы», «Боевому братству».

«Даже если они приедут без ничего, уже поддержка», – говорит Ришат.

Реабилитация Ришата продлится почти до конца зимы. А после он планирует вернуться к боевым товарищам, вместе с ними идти до самой победы. Вернувшись же на малую родину, продолжит трудиться на родном предприятии, где его ждут.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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