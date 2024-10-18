Боец из Мензелинска о службе на передовой: «Там все как братья, как одна семья»

Житель Мензелинского района Артур с первых дней участия в специальной военной операции показал себя надежным боевым товарищем, который встал на защиту нашей Родины.

Боец признался, что никогда не думал ни о каких подвигах. После окончания школы №3 поступил в Альметьевский политехнический техникум, а затем пять лет проработал на Севере. Но частичная мобилизация изменила его размеренную жизнь на 180 градусов.

Когда пришла повестка из военкомата, на подготовку у него было всего шесть дней. Родные и близкие очень сильно переживали. «Если честно, и самому было страшно, хотя за плечами был год армейской службы. Срочную службу я проходил в 25-й отдельной мотострелковой бригаде в городе Пскове», — рассказал Артур.

В течение месяца вместе с другими ребятами на базе Казанского танкового училища он заново проходил боевую подготовку: это сборка и разборка автомата, стрельбы, тактическая подготовка, основы медицины.

В зоне боевых действий находится с октября 2022 года. За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов вручил отважному бойцу государственную награду — медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

В свои 28 лет Артур уже заместитель командира второго мотострелкового взвода девятой мотострелковой роты. В его обязанности входит управление личным составом, помощь командиру: начиная от заполнения документов и заканчивая расселением людей, объяснением задач, управлением взводом, отделением и передачей информации руководству. Он отметил, что этот опыт приходит со временем по мере службы.

«После штурмовых действий мы закрепляем позиции, чтобы противник вновь не захватил их. Живем в блиндажах, которые сами построили, на свой лад обустроили. Питаемся в столовой три раза в день. Обеспечение идет из Министерства обороны РФ. По сравнению даже со срочной службой, кормят очень хорошо. Начиная от фруктов и овощей и заканчивая колбасами, тушенкой, салом. Учитывая, что есть ребята-мусульмане, даже тушенка идет на выбор», — поделился боец.

Артур говорит, что самое сложное на СВО — видеть раненых товарищей и знать, что ты им ничем не можешь помочь. В декабре 2023 года при штурмовых действиях он и сам получил легкую контузию и осколочное ранение левой кисти. Пять месяцев боец провел в госпиталях: сначала в Луганском, затем в Казанском военном госпитале.

Военнослужащий отмечает, что на передовой очень сильно чувствуется боевое братство. «Со мной служат ребята из Татарстана, Мензелинска. Мы всегда и во всем поддерживаем друг друга. Этому не мешают ни разные национальности, ни вероисповедания. Там все как братья, как одна семья», — подчеркнул Артур.

Также он поблагодарил жителей района за поддержку, за отправленную гуманитарную помощь. Военнослужащий отметил, что особенно приятно получать письма от школьников.

«Мы их все читаем и бережно храним. Они поддерживают наш дух», — поделился он.

Сейчас Артур находится в краткосрочном отпуске – уже третьем за время службы. Все свое время он уделяет семье, навещает родителей, наслаждается каждым мгновением, проведенным вместе. После окончания отпуска молодой человек снова вернется к боевым товарищам. Он отмечает, что настрой у него решительный — победить во что бы то ни стало, чтобы люди могли жить под мирным небом. Да и дома его ждут родители, любимая супруга Алена и трехлетняя дочь София, мысли о которых там, на передовой, согревают душу и поддерживают его в тяжелые моменты.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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Материал подготовлен при участии Ильсеяр Хаертдиновой.