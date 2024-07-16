Боец из Дрожжановского района награжден медалью «За воинскую доблесть» II степени

Фото: пресс-служба Дрожжановского района РТ

Боец из Дрожжановского района Татарстана Фанис Хайруллин награжден медалью «За воинскую доблесть» II степени. Награду во время встречи военному передал глава района Марат Гафаров.

Руководитель муниципалитета поблагодарил бойца за самоотверженную защиту интересов России. Сейчас Фанис Хайруллин находится дома, восстанавливается после ранения, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

Награждение этой медалью свидетельствует о признании заслуг бойца. Медаль «За воинскую доблесть» II степени присуждается за отличные показатели в боевой подготовке и выучке, за особые отличия при несении боевой службы и боевого дежурства, на учениях и маневрах, а также за отвагу, самоотверженность и другие положительные качества, проявленные при исполнении воинского долга.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.