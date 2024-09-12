Боец из Челнов при штурме позиции ВСУ уничтожил дрон из стрелкового оружия

Рядовой из Набережных Челнов Денис Миниязов за проявленную храбрость и мужество при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции награжден медалью «За воинскую доблесть» II степени.

Челнинец был призван по частичной мобилизации в октябре 2022 года. Спустя год, 27 октября 2023-го, боец в составе расчета минометной батареи принял участие в огневом налете при штурме опорного пункта Вооруженных сил Украины около населенного пункта Крутая Балка.

Благодаря слаженной работе огневого расчета опорный пункт был взят без потерь с российской стороны. В ходе последующей обороны занятых позиций Миниязов обнаружил беспилотник, который разведывал местоположения российских войск. Боец успешно уничтожил дрон из стрелкового оружия, что предотвратило возможное обнаружение российских военных противником.

Этот поступок стал ярким примером профессионализма и преданности своему делу, вдохновляющим других военнослужащих на подвиги и служение Родине, сообщили в части, где служит татарстанец.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что боец СВО из Елабуги награжден в особом порядке медалью «За воинскую доблесть».

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Фото предоставили организаторы акции «Герои нашего двора».