Боец из Альметьевска успешно выполнил боевое задание после атаки дрона

Рядовой Дамир Шайхиев из Альметьевска выполняет боевые задачи в зоне СВО с ноября 2022 года. За это время он показал себя как смелый боец и надежный товарищ. Неоднократно он выручал своих товарищей в самых тяжелых ситуациях, а также выполнял поставленные задачи в полном объеме.

22 августа 2024 года во время перемещения командного пункта батальона рядовой Шайхиев обнаружил вражеский БПЛА и предупредил товарищей. Дрон произвел несколько сбросов «ВОГ» и скрылся.

Один из боеприпасов достиг цели и ранил рядового Дамира Шайхиева. Оказав себе первую помощь, совместно с помощью боевых товарищей он продолжил выполнять задачу. Лишь спустя несколько дней после стабильной тихой обстановки рядовой был эвакуирован с линии боевого соприкосновения.

Благодаря мужеству и хладнокровию Шайхиева выполнение боевой задачи не было сорвано, что позволило его товарищам успешно закрепиться на участке обороны.

Сейчас в Татарстане проходит акция «Герои нашего двора», в которой рассказывается про отважных бойцов, которые живут рядом.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что боец СВО из Елабуги награжден в особом порядке медалью «За воинскую доблесть».

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фото предоставили организаторы акции «Герои нашего двора»