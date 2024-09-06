Боец из Актаныша представлен к награде за мужество в зоне СВО

Бойцы из Актанышского района продолжают проявлять мужество в зоне специальной военной операции. Среди них Филюс Гараев с позывным Фил, который был удостоен государственной награды за отвагу, проявленную в ожесточенных боях в Авдеевке.

Филюс Гареев родился 26 октября 1984 года в селе Актаныш. После окончания школы он поступил в технологический техникум. Работая монтажником металлоконструкций в Ижевске и Казани, он проявил себя как умелый и трудолюбивый молодой человек. Однако с началом специальной военной операции его душевное спокойствие было нарушено. С детства он мечтал о службе в армии, поэтому решил внести свой вклад в защиту Родины.

29 ноября 2023 года Филюс подписал контракт с одним из столичных военных комиссариатов. Вскоре он оказался в самом центре событий — в штурме Авдеевки. В составе штурмовой группы он успешно переправился через железные полотна и совместно с другими бойцами начал очищать укрепленные позиции противника.

Благодаря мужеству и профессионализму Филюса, его подразделение смогло продвинуться вперед и выполнить боевую задачу.

За проявленное мужество рядовой Гареев был представлен к государственной награде. Но даже на поле боя обычные дни могут обернуться непредсказуемыми событиями. 27 апреля, во время ночного рейда в Бердичеве, патруль Филюса подвергся атаке дрона «Баба-Яга». В результате этого он получил серьезную травму шеи и был эвакуирован в тыл для лечения.

Несмотря на травму, Филюс не оставил службу. После лечения его направили в воинскую часть в Кемеровской области, где он стал командиром взвода. Сегодня Филюс Альбертович продолжает выполнять свой священный долг перед страной, вдохновляя окружающих своей храбростью и преданностью делу.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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