Боец Али из Челнов: Мы морально лучше подготовлены, чем противник — это 100%

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Военнослужащий с позывным Али из Набережных Челнов работал наладчиком станков с ЧПУ программированием. Сейчас он стал командиром отделения мотострелкового взвода. На передовую он отправился в конце 2022 года, когда пришла повестка. По его словам, он и ранее был готов встать в ряды Вооруженных сил. Мужчина рассказал о своей работе на предприятии, о том, как его ждут коллеги, о бое, который произошел в 2023 году, и о многом другом.

«Моя работа мне нравилась, добился определенных успехов. Начинал с оператора и буквально за полтора года — специалист. На работе сейчас ждут, буквально на днях заезжал на работу, даже шкафчик мой не отдают никому, они закрыли его, и ключ у себя начальник держит», — поделился Али.

Когда пришла повестка, супруга бойца расстроилась. Сам военный давно готов был пойти на передовую, еще когда весной 2022 года в Татарстане собирали батальоны «Тимер» и «Алга».

«Я уже тогда морально готов был подписать контракт и уйти. Потому что служба в армии есть, в армии служил по контракту, опыт владения оружием есть. Но летом тогда жена была категорически против контракта. Мы понимали, что будет мобилизация, и за это время, с весны по осень, я её подготавливал. Расстроилась жена, но была готова. Сейчас уже проще относится. Тяжело ей отпускать каждый раз из отпуска», — признался боец.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В конце декабря 2022-го бойцы зашли на территорию Донбасса. Али удивило местное население, которое осталось в тех краях: по его словам, все жители были доброжелательны, не было негатива.

«Они все реально ждали нас. С женщиной одной разговаривал. Она рассказывала, что до начала СВО были распоряжения по сельским поселениям вырубать деревья, березы, потому что это дерево советского наследия, — заявил солдат. — Осенью 2024-го наши воины взяли Угледар, далеко продвинулись. Тяжело, но далеко. Есть движение».

Первую медаль Али получил в 2023 году — «Участник СВО». Вторую награду — весной 2024.

«Названия медали не помню. А дело было так. В домик, где были военные, прилетел FPV-камикадзе противника. Начался пожар. Поэтому мы тушили и спасали ценные вещи, которые потом были сданы в штаб. Такая медаль в моем взводе есть еще у одного — оператора БПЛА, Батя позывной. У нас у двоих только. Но мы не за медалями туда пошли, но этот момент все равно нельзя упускать, надо людей поощрять. Это поднимает боевой дух. Как командир сказал: „За хорошую службу!“», — продолжил рассказ боец.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Еще одна запоминающаяся ситуация произошла в мае 2023 года. Это было в темное время суток, ночью. Враг пытался пройти по лесополосе. Там никого не было, лишь серая зона, всё разбомблено. Бой длился недолго, пять или десять минут.

«Время боя всё равно тянется по-другому. Кажется, что это долго, а если смотреть по часам, то стремительно. Ну, а враг он не вступал в длительный бой, понял, что будет отпор. Он даже на бросок гранаты не подошел. Был где-то в метрах 70, его было видно — в тепловизоре силуэты. Пулеметчик наш заметил их, начал стрелять. Весь наряд поднялся, то есть каждый занял то место, которое должен был занимать в случае нападения», — объяснил Али.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

По словам военного, противник воюет только при помощи беспилотников. Пытаясь уничтожить солдат, поражает технику мирного населения.

«В августе 2023 года много БПЛА появилось, особенно камикадзе. И они начали летать. Мы, конечно, всю технику попрятали. А местное население — они же не военные. Им вроде говоришь, но они всё равно живут своей жизнью, стараются жить. И они пожгли очень много машин мирного населения. Приехал рефрижератор, мужчина привез продукты в деревню, и его машину сожгли, пока он разгружался. Сами военные, если в перестрелку с ними вступать, долго не стрелялись никогда, буквально пару минут, и они откатывались», — рассказал боец.

Счастливым был момент на передовой, когда узнал, что у товарища родился сын. «Вроде как не у меня, а счастья было. Новая жизнь — это приятно», — сказал челнинец.

«Мы морально лучше подготовлены, чем противник — это 100%. Мы все заряжены, кто бы что ни говорил, мы все заряжены на победу. Охота, конечно, домой, но не охота, не закончив дело. Не закончим мы, придется заканчивать нашему следующему поколению. Раз уж начали, надо заканчивать. Мы и закончим», — убежден военный.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

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