Боец 3 дня назад вернулся с СВО и принял участие в Спартакиаде Актанышского района РТ

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Военнослужащий из Актанышского района РТ Альберт Зигангиров три дня назад вернулся со спецоперации и принял участие в районной Спартакиаде. Его пригласил на это мероприятие глава Кировского сельского поселения Ильназ Магданов. Он привлек особое внимание сельчан своим боевым обмундированием.

«Я ушел на спецоперацию 19 октября 2023 года, подписав контракт. Принимал участие в ожесточенных боях в Авдеевке. 8 ноября был тяжело ранен. Увидев, что остался без руки, я сначала не понял этого. Ладно, говорю, правая рука еще есть. Также у меня лопнула перепонка левого уха. Сейчас, будучи инвалидом, я не хочу просто лежать дома, мне хотелось бы устроиться на работу», — говорит ветеран СВО.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Вот такие трудности преодолевает и встает на ноги Альберт. Он благодарит односельчан, которые помогли ему в самые трудные времена. Особенно благодарен боец семье Венеры Сабитовой, Айдару Мирхайдарову и другим добрым людям, которые вдохновили во время посещения госпиталей в Москве.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Альберт теперь занят заботами о своем здоровье. При содействии Минобороны России ему сделали протез руки. Ветерану предстоит научиться его носить, делать с ним самые элементарные вещи. В ухо необходимо вставить спецаппарат.

Несмотря на временные трудности, сегодня Альберт Зигангиров ведет активную жизнь.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В соревнованиях в Центре детского творчества Актаныша приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья из сельских поселений района. Участники соперничали в шахматах и шашках, показывая не только спортивные навыки, но и стратегическое мышление. Соревнования по плаванию прошли в бассейне «Дулкын», где спортсмены также показали отличные результаты.

Альберт Зигангиров с детства любит играть в шашки, в которые он играл с товарищами и на лечении в госпиталях, и на курсах реабилитации в санаториях. Его игра на Спартакиаде была отмечена хорошими результатами и стала примером для подрастающего поколения.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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