Президент России Владимир Путин в мае планирует посетить с рабочим визитом Китай. Об этом стало известно во время пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, когда один из присутствующих в зале передал главе государства книгу Николая Чернышевского «Что делать?» для того, чтобы тот подарил ее Председателю КНР Си Цзиньпину.

«У Си Цзиньпина есть любимая книга и любимый автор. Это книга называется „Что делать?“ Чернышевского», — пояснил спикер.

«У меня планируется визит в мае. Я обязательно возьму с собой и передам нашему другу эту книгу, – обещал Владимир Путин. – Если это так, если он любит книжку, с удовольствием отдам».

Ранее американское агентство Reuters писало, что Путин может посетить Китай в мае после инаугурации. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что ведется работа по подготовке ряда визитов и контактов на высшем уровне.