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РИА Новости: Дата визита Путина в Турцию до сих пор не согласована
Визит Президента России Владимира Путина в Турцию должен состояться в ближайшее время, но окончательная его дата пока не согласована. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.
«Пока ничего конкретного, надеемся, что в ближайшее время прояснится [дата визита]», — пояснил источник.
Ранее, в феврале, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе телефонных переговоров его российский коллега пообещал не затягивать с визитом, хотя речь и не идет «о самой обозримой перспективе».
В мае Владимир Путин, по его собственным словам, планирует посетить с рабочим визитом Китай, о чем сообщал «Татар-информ».
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