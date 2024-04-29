РИА Новости: Дата визита Путина в Турцию до сих пор не согласована

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: kremlin.ru

Визит Президента России Владимира Путина в Турцию должен состояться в ближайшее время, но окончательная его дата пока не согласована. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

«Пока ничего конкретного, надеемся, что в ближайшее время прояснится [дата визита]», — пояснил источник.

Ранее, в феврале, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе телефонных переговоров его российский коллега пообещал не затягивать с визитом, хотя речь и не идет «о самой обозримой перспективе».

В мае Владимир Путин, по его собственным словам, планирует посетить с рабочим визитом Китай, о чем сообщал «Татар-информ».