Лавров: Путин и Си Цзиньпин хотят встретиться в Казани во время саммита БРИКС

Фото: пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин хотят встретиться в Казани. Встреча запланирована на октябрь, когда столица Татарстана проведет саммит БРИКС. При этом лидеры планируют пообщаться по ряду вопросов еще и в июне на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он также отметил, что, скорее всего, лидеры найдут и другие возможности, чтобы продолжать диалог о сотрудничестве, пишет ТАСС.

Лавров пояснил, что в ходе ранних переговоров лидеры акцентировали свое внимание на графике контактов на высшем уровне, так как дипломатия глав двух государств является «центральным элементом российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия». Однако благодаря этой дипломатии отношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень и продолжают динамично развиваться, отметил он.

Министр также рассказал и о своих итогах общения с главой МИД КНР Ван И в Пекине. По его словам, стороны подписали план очередных консультаций, обсудили ряд вопросов межправительственного сотрудничества в практических областях. Более подробно затронутые темы министры обсудят в 2024-м во время пяти межправительственных комиссий.

Напомним, что саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября 2024 года. О том, как преобразят столицу Татарстана к данному мероприятию – в материале «Татар-информ».