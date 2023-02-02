Politico: В Пентагоне усомнились в успешности украинского наступления на Крым

Украинские войска сейчас или в ближайшее время вряд ли смогут занять Крым. Об этом четыре высокопоставленных представителя Пентагона заявили на секретном брифинге для членов Комитета Палаты представителей Конгресса США по Вооруженным силам, пишет газета Politico со ссылкой на три информированных источника.

Изданию неизвестно, что именно позволило докладчикам прийти к такому выводу. Впрочем, четвертый собеседник газеты счел смысл брифинга не столь однозначным, но подчеркнул: победа Украины при проведении операции на Крымском полуострове «не является гарантированной».

В Пентагоне отказались комментировать данные о секретном брифинге и озвученных там гипотезах. Представитель ведомства Сабрина Сингх при этом заметила, что «с точки зрения способности Украины сражаться и возвращать суверенную территорию их замечательные результаты <...> и постоянная адаптивность на поле боя говорят сами за себя».

По информации Politico, среди докладчиков были директор по операциям Объединенного штаба генерал-лейтенант Дуглас Симс и заместитель помощника министра обороны по России, Украине и Евразии Лора Купер.

Ранее сходную оценку высказал председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. По его мнению, в 2023 году украинской армии будет «очень и очень сложно военным путем» вернуться на границы 1991 года, хотя подобное развитие событий и не является невозможным.

По словам еще одного источника издания, украинские власти пришли «в ярость» из-за этих слов Милли. В Киеве напомнили, что прежде американская разведка постоянно ошибалась в оценке военного потенциала украинской стороны.