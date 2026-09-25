Bloomberg: Трамп призвал Зеленского встретиться с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече 22 сентября в Нью-Йорке с украинским лидером Владимиром Зеленским призвал его отправиться в Москву для проведения переговоров с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

При этом, по словам собеседников издания, Зеленский отклонил просьбу Трампа, но сам факт обращения американского лидера к этой теме «расстроил» политика.

Тогда же Трамп высказал мнение, что еще до наступления зимы в процессе урегулирования конфликта на Украине может быть достигнут прогресс. «Что-то серьезное случится до зимы», – сказал он тогда.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 23 сентября сообщил, что организовывать встречу Путина с Зеленским до проведения консультаций на экспертном уровне нецелесообразно.

«Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву. Гарантии безопасности ему будут предоставлены. И он прекрасно знает, какие решения нужно принять», – добавил пресс-секретарь Президента РФ.

Агентство Reuters в тот же день рассказало, что специальный представитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев вылетел в Соединенные Штаты для переговоров со спецпосланником Президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Сегодня Президент РФ заявил, что власти России по вопросу возможного возобновления переговоров о завершении украинского конфликта будут исходить из национальных интересов.