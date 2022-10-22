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Ру Тат
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Экономика
22 октября 2022  00:45

Bloomberg: США хотят добиваться введения потолка цен на нефть из РФ на уровне 60 долларов

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Власти Соединенных Штатов намерены добиваться установления предельной цены на нефть из России на уровне выше 60 долларов за баррель. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

При определении желательной предельной цены американские чиновники учитывали, что она должна покрывать производственные затраты, чтобы российские нефтяники могли продолжать добычу.

Дело в том, поясняет издание, приближаются промежуточные выборы в Конгресс США, а цены на бензин стремительно растут. Ранее Президент РФ Владимир Путин заявлял о потолке цен на нефть, что его страна не станет за свой счет оплачивать чужое благополучие.

«Последнее, чего вы хотите, — это заставить Путина прекратить добычу и способствовать серьезным перебоям с поставками российской нефти», — подчеркнул аналитик консалтинговой компании Rapidan Energy Group Хантер Корнфейнд

В связи с этим ограничение может быть установлено близко к той цене, по которой сейчас торгуется российская эталонная нефть марки Urals, предположил специалист.

По данным агентства, ограничение необходимо как «выпускной клапан» для нефти из России, которая с 5 декабря окажется под санкциями Европейского Союза и Великобритании. Планируется, что нефть можно будет отгружать и страховать, если она оценивается по предельной цене или ниже нее.

#цены на нефть #санкции против россии
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