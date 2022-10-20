Axios допустил ограничение помощи Украине при победе республиканцев в США

Соединенные Штаты могут ограничить финансирование Украины в случае победы Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на заявления республиканцев, заседающих в Палате представителей.

«Когда люди видят 13-процентное повышение цен на продукты, удвоение счетов за энергию, коммунальные услуги; если вы живете в приграничном регионе и вокруг мигранты и фентанил, Украина — это самое последнее, о чем вы думаете», — заметил в беседе с корреспондентом издания член Палаты представителей от штата Северная Дакота Келли Армстронг.

В свою очередь лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти в интервью порталу Punchbowl News предположил, что жители США не станут «выписывать Украине карт-бланш», если в стране начнется рецессия и это скажется на уровне жизни американцев.

В мае 57 членов Палаты представителей от Республиканской партии проголосовали против выделения Украине пакета помощи Украине на 40 млрд долларов. В случае победы республиканцев эта тенденция может усилиться, замечает в этом контексте Axios (стоит отметить, что по данным исследования Knight Foundation 2020 года портал обычно читает умеренная аудитория, слегка склоняющаяся влево).

Глава украинской правящей партии «Слуга народа» Давид Архамия в разговоре с газетой Financial Times отметил, что власти его страны «шокированы» словами Маккарти. Он рассказал, что при личной встрече несколько недель назад республиканец обещал — и в случае победы его партии поддержка Украины «останется главным приоритетом».

Выборы в Палату представителей и Сенат пройдут 8 ноября этого года. В нижнюю палату Конгресса должны быть избраны представители всех 435 округов, в верхнюю — 34 из 100 сенаторов. Сейчас у демократов 218 мест в Палате представителей и 48 в Сенате, тогда как у республиканцев — 212 и 50 соответственно.