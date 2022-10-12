Путин о потолке цен на нефть: Мы не будем за свой счет оплачивать чужое благополучие

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Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам, которые установили потолок цен на нефть и газ. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил на форуме «Российская энергетическая неделя», передает РИА Новости.

«Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, за свой счет оплачивать чужое благополучие. Мы не станем поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них», — подчеркнул глава государства.

Ранее газета Gulf News сообщала, что Вашингтон пытается заручиться поддержкой участников рынка по ограничению цен на нефть из РФ, чтобы лишить Москву доходов от энергоносителей. Несмотря на поддержку этой инициативы членами G7, другие страны, такие как Индия и Китай, так и остались крупными потребителями российской нефти, а ряд развивающихся стран отказался занять твердую позицию против России.