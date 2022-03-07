Новак заявил, что отказ от российской нефти приведет к катастрофе мирового рынка

Отказ от российской нефти будет иметь катастрофические последствия для мирового рынка и вызовет скачок цен до 300 долларов за баррель и более. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак, сообщает РИА Новости.

При этом, добавил вице-премьер, Россия готова к тому, что европейские страны откажутся от ее энергоресурсов, и знает, куда можно перенаправить поставки.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что западные страны освободили от санкций поставки российских энергоносителей из-за того, что у Европы нет других способов обеспечить свою энергобезопасность.

24 февраля российский Президент Владимир Путин в видеообращении к гражданам объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение и начали ужесточать санкции против России.