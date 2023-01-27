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Ру Тат
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Экономика
27 января 2023  06:25

Bloomberg: ЕС уведомили о наличии законных оснований для использования части активов РФ

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Юридическая служба Еврокомиссии нашла законную возможность использовать десятую часть замороженных активов Банка России — 33,8 млрд евро (36,8 млрд долларов) — для восстановления Украины. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленных лиц.

«Юридическая служба Еврокомиссии сообщила дипломатам, что такой план является юридически осуществимым при условии, что активы не будут экспроприированы и будут выполнены определенные условия <…>», — отмечает издание.

Речь, в частности, идет о том, что должна быть определена дата окончания использования средств, причем и основная сумма, и проценты будут возвращены РФ в определенный момент. При этом предполагается сфокусироваться на ликвидных активах.

Новость дополняется.

#санкции против россии #спецоперация на Украине
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