Эстония до конца января представит план для ареста российских активов

Уже в этом месяце Эстония планирует разработать и представить план для ареста российских активов. В дальнейшем средства будут направлены на поддержку Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя эстонского МИД Микхеля Тамма.

Таким образом, план будет завершен к моменту завершения работы над общеблоковым соглашением Еврокомиссии, касающимся 300 млрд евро замороженных резервов Банка России и средств россиян, которые оказались под санкциями.

В Эстонии, по данным республиканского органа по борьбе с отмыванием денег, заморожено около 20 млн евро, принадлежащих гражданам России.

Членам ЕС «необходимо продолжить работу по привлечению к ответственности виновных в агрессии и по использованию замороженных активов России», — заявила ранее Премьер-министр Эстонии Кая Каллас.