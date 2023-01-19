Минюст США намерен начать передачу части конфискованных российских активов Украине

Американские власти планируют в ближайшее время начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины. Об этом заявил руководитель рабочей группы Минюста страны по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс, передает ТАСС.

«В будущем мы также нацелены на то, чтобы начать передачу конфискованных активов в пользу Украины», — сказал Адамс на семинаре в Гудзоновском институте.

Он отметил, что «это относительно новое развитие событий», и напомнил, что в конце 2022 года в утвержденный американским президентом Джо Байденом закон о федеральном бюджете на 2023-й была включена инициатива, позволяющая изымать замороженные в результате санкций активы бизнесменов РФ для их передачи Украине.

Адамс пояснил, что инициатива «не дает возможности передать все конфискованные активы».

«Это не идеальное решение, но тем не менее это дает надежду на то, что первые переводы средств от Минюста Госдепартаменту начнутся в ближайшие недели и месяцы, когда будут получены окончательные постановления об изъятии в отношении некоторых активов», — резюмировал он.