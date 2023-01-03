Bloomberg: ФРГ готова отдать активы РФ Украине, если другие страны ЕС поступят так же

Власти Германии готов передать замороженные российские активы на восстановление экономики Украины, если будут решены юридические проблемы и другие страны — члены Европейского Союза поступят аналогичным образом. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

«Правительство канцлера Олафа Шольца поддерживает требование Украины о военных репарациях, но еще не заняло официальную позицию относительно конфискации активов у российского государства. Вопрос сложный, и некоторые участники правящей коалиции настроены более активно, чем другие <…>», — отмечает издание со ссылкой на осведомленных собеседников.

В частности, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок настаивает, что страны Европы должны рассмотреть возможность конфискации хотя бы части замороженных активов.

В свою очередь министр финансов Кристиан Линднер более осторожен. По словам источников, он обеспокоен тем, что конфискация активов Центрального банка РФ может создать опасный прецедент и вызвать юридические проблемы у европейских властей.

При этом ЕС пытается найти «законные способы» использования замороженных российских активов. По мнению одного из осведомленных лиц, на разбирательства по поводу конфискации средств могут уйти годы, что во многом обессмыслит инициативу.

«Детали обсуждений показывают, что возможность конфискации активов выходит за рамки теоретических дебатов и переходит к реализации, но остаются серьезные препятствия. <…> Шольц хочет, чтобы любые действия были согласованы с союзниками и юридически строги», — констатирует агентство.

Всего Европейский Союз и страны «Большой семерки» заморозили около 300 млрд евро (311 млрд долларов) резервов Банка России. В ЕС также заморожены активы оказавшихся под санкциями российских бизнесменов на сумму около 19 млрд евро, причем эта оценка неполна.