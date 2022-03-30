Bloomberg: ЕС провел проверки в подразделениях «Газпрома» в Германии

В офисы российского ПАО «Газпром» в Германии с обысками пришли представители антимонопольного регулятора Европейского Союза. Об этом сообщают агентства «Рейтер» и Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По информации Bloomberg, обыски состоялись в немецких подразделениях корпорации, включая компании Gazprom Germania и Wingas. Они обеспечивают природным газом примерно 20% рынка ФРГ.

Агентства отмечают, что обыски были проведены в рамках расследования организации поставок газа в Европу. Антимонопольный регулятор проверяет роль «Газпрома» в росте цен на голубое топливо до рекордных значений.

При этом антимонопольное расследование стартовало еще до начала российской специальной военной операции на Украине. Его предложили начать законодатели и политики Евросоюза, чтобы выяснить, злоупотребляет ли российская компания своим положением, ограничивая поставки газа ради открытия трубопровода «Северный поток-2», отмечает РБК.

Ранее на совещании с членами Правительства Президент России поручил принимать оплату за российский природный газ, поставляемый в страны, признанные недружественными, только в рублях. При этом контрагенты не увидели возможности пойти на такой шаг. Об отказе стран «Большой семерки» от подобных расчетов проинформировал министр энергетики Германии Петер Альтмайер.

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что новые механизмы оплаты газа в рублях не начнут действовать 31 марта, так как переход на них будет длительным процессом.