Military Watch: Западные танки Leopard 2 и Challenger 2 вряд ли будут воевать в Донбассе

Немецкие и британские танки Leopard 2 и Challenger 2, которые Запад согласился отправить на Украину, вряд ли будут применяться в Донбассе. Такое мнение высказали авторы американского портала Military Watch, передает РИА Новости.

В материале в качестве причин называются сложность техобслуживания этих машин и эффективность в бою.

«Оба танка значительно тяжелее, чем те, которые в настоящее время используют ВСУ, и потребуют значительно больше топлива и обслуживания, — рассуждают авторы. — Вес делает их менее подходящими для действий на узких дорогах или в городах, а отсутствие у них автоматов заряжания означает, что им потребуется примерно на треть больше экипажа, чем танкам советской разработки».

Они также считают, что репутация этих танков «неисправимо запятнана», так как даже турецкие генералы характеризовали опыт их использования как «болезненный».

Напомним, 11 января польский лидер Анджей Дуда заявил, что Польша предоставит Украине роту основных боевых танков Leopard 2. 9 января телеканал Sky News передавал, что впервые с начала конфликта в Великобритании рассматривают возможность отправки до 10 мощных танков Challenger 2, однако решение все еще не принято.