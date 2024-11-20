Блокадница из Нижнекамска за 2 года передала на СВО четверть миллиона рублей

Блокадница из Нижнекамска Рукия Сахабутдинова за два года передала участникам спецоперации в общей сложности четверть миллиона рублей. Все средства пошли на закупку гуманитарной помощи военнослужащим.

Сегодня состоялась очередная передача денег — 50 тыс. рублей женщина передала руководителю группы «Добрые сердца» Ларисе Орловой.

«Я хочу передать им 50 тыс. рублей. Пусть ребята будут живы-здоровы», — пожелала Сахабутдинова.

93-летняя блокадница и сама прекрасно знает, что такое война. За военнослужащих на фронте переживает как за собственных детей. «Вот как смотрим телевизор, иногда даже сердце колет, и боли появляются. Дети страдают, для нас это еще дети», — говорит женщина.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

На помощь бойцам блокадница передает личные средства уже в пятый раз. «Мы закупали генераторы, сварочные аппараты, строительные инструменты, которые необходимы ребятам для строительства окопов, а также теплые вещи», — рассказала Орлова.

На очередные 50 тысяч рублей волонтеры планируют закупить еще два генератора, которые в период холодов бойцам очень пригодятся. По словам Орловой, благодаря крупным пожертвованиям удается закрывать нужды целых подразделений. «За два с половиной года у нас пять таких пенсионеров, но Рукия апа — уникальная, она периодически оказывает помощь», — поделилась Орлова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сахабутдинова передает крупные суммы денег раз в несколько месяцев. Успевает также поддерживать нижнекамский детский дом. По словам блокадницы, ради скорейшей победы и мирного неба над головой ей не жалко никаких денег.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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