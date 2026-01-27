Блокадница из Казани: «Уходила в детский сад в темноте и возвращалась в темноте»

На памятном мероприятии в честь 82-й годовщины снятия блокады Ленинграда сегодня выступила живой свидетель страшных дней осады – 90-летняя Людмила Александровна Куприна. В комментарии «Татар-информу» женщина рассказала о детстве в осаждённом городе.

«Мне было шесть лет. Я жила на Лермонтовском проспекте. Когда началась война, я была с детским садом на даче. Мама осталась из-за меня, чтобы забрать», – со слезами на глазах поделилась блокадница.

Самым страшным воспоминанием для собеседницы агентства стала вечная темнота и страх бомбежек. «Самое страшное – это то, что ты не видел дня: уходил в детский сад в темноте и приходил в темноте. Все окна были завешены, дни короткие, бомбежки», – уточнила Людмила Александровна.

Куприна рассказала, что сначала они с мамой бегали в бомбоубежище, но потом сил не осталось. «Маме было 27 лет. Она мне сказала: «Бегать не будем». Клали на голову подушки и ждали», – объяснила она.

По ее словам, воспитательница в детском саду, зная, как голодает ребенок, откладывала для маленькой Люды часть ее же обеда. «Она договорилась, чтобы я съедала в обед суп, а пару ложек каши складывала в баночку. Вечером мама забирала меня, и мы это разогревали», – вспомнила женщина.

Людмила Александровна добавила, что в апреле 1942 года им с мамой чудом удалось эвакуироваться по «Дороге жизни»: «Уезжали 5 апреля, когда уже надо льдом стояла вода. Ехали в товарном вагоне».

Дорога оказалась испытанием лишь немногим менее страшным, чем сама блокада. На станциях эвакуированных кормили, но истощенные люди, не зная меры, иногда умирали от переедания. «Заворачивали умерших в простыни и на ходу потихоньку спускали из вагона. А уже обходчики собирали», – с болью заметила блокадница.