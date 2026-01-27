news_header_top
Общество 27 января 2026 14:20

«Особый героизм»: Эльмира Зарипова назвала духовную мощь ленинградцев примером мужества

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Министр труда РТ Эльмира Зарипова, выступая на мероприятии в казанском поселке Дербышки, посвященном 82-й годовщине снятия блокады Ленинграда, напомнила о символическом значении подвига города и роли музеев в патриотическом воспитании.

Министр заявила, что блокада Ленинграда представляет собой пример высшей духовной доблести. «Это действительно великая дата в истории нашей страны, потому что здесь – особый героизм. Героизм не на поле боя, а духовная мощь, сила воли, несломленность ленинградцев. Это поистине великий пример мужества», – сказала Эльмира Зарипова.

В своем выступлении она также ответила тем, кто пытается пересматривать значение обороны города. «Сегодня звучат слова тех, кто говорит, что город надо было сдать, потому что победа досталась великой ценой. Но это говорят те, кто не знает духа ленинградцев. Для них это был символ Победы», – подчеркнула Зарипова.

Особое внимание министр уделила практической работе по сохранению памяти. Она высоко оценила деятельность музея Блокады в казанской школе №101 поселка Дербышки, где история доносится до детей через подлинные документы и экспонаты, что делает прошлое, по ее словам, осязаемым.

Эльмира Зарипова напомнила о конкретном историческом факте, связывающем Ленинград и Татарстан: эвакуации примерно 900 работников Ленинградского оптико-механического завода в Дербышки. Это, по ее словам, заложило основу для развития высокотехнологичной отрасли в Казани и является частью общего наследия двух городов.

Фоторепортаж: Султан Исхаков
