Расим Баксиков возложил цветы к памятнику блокадникам в Дербышках

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В казанском посёлке Дербышки прошла церемония возложения цветов к Памятнику жителям блокадного Ленинграда. Мероприятие было приурочено к 82-й годовщине полного освобождения города от фашистской блокады. В торжественно-траурном мероприятии принял участие Герой России, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Расим Баксиков.

Обращаясь к ветеранам-блокадникам, замминистра заявил о необходимости сохранения исторической памяти.

«Наши западные не-партнеры говорят нам о том, что «кто старое помянет – тому глаз вон». Но они забывают про то, что у этой поговорки есть продолжение: «А кто забудет – тому оба», – сказал Баксиков.

Он подчеркнул, что нынешним поколениям невозможно представить весь ужас, пережитый блокадниками, назвав те события «адом на земле, который пришел к тебе домой».

Заместитель министра заверил, что память о подвиге ленинградцев будет передаваться будущим поколениям. «Мы будем передавать эту память нашим будущим поколениям. Они должны знать об этом, должны помнить. Потому что такое забывать нельзя», – выразил уверенность Баксиков.

Герой России заключил: «Мы – миролюбивая страна. Но история на практике показала: мы стойкие. И победа в любом случае будет за нами».

Церемония возложения цветов стала данью уважения не только подвигу ленинградцев, но и вкладу Татарстана, принявшего в годы войны тысячи эвакуированных жителей и предприятий осажденного города.