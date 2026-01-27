В Казани прошла церемония возложения цветов в память о блокадниках Ленинграда

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня, в день 82-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в казанском поселке Дербышки состоялось возложение цветов к памятнику блокадникам.

В мероприятии приняли участие ветераны-блокадники, министр труда РТ Эльмира Зарипова, Герой России, заместитель министра труда РТ Расим Баксиков, главы администраций районов Казани, юнармейцы, ученики школы №101.

В 10 часов утра церемония началась с приветственных слов почетных гостей.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Уважаемые наши ветераны, дорогие друзья, сегодня мы встречаем святую для всей нашей страны дату – годовщину освобождения Ленинграда от блокады», – обратился к собравшимся глава администрации Советского района Казани Роман Фатхутдинов.

Он подчеркнул, что в годы войны Казань и входящий в ее состав поселок Дербышки стали домом для эвакуированных предприятий и людей Ленинграда, а потому память об общем подвиге здесь жива. Главная задача сегодня, по его словам, – передать эту память и любовь к родной земле подрастающему поколению.

Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова, обращаясь к собравшимся, напомнила об обращении губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, который сегодня передал низкий поклон блокадникам, проживающим в Татарстане.

Особое внимание в речах выступающих было уделено глубокой исторической связи между Ленинградом и Казанью, материализовавшейся в судьбе Казанского оптико-механического завода (КОМЗ).

«Сюда, в Дербышки, в 1941-1942 годах было эвакуировано около 900 работников Ленинградского оптико-механического завода (ЛОМЗ) и членов их семей. И это не просто цифра – это судьбы. И их труд здесь, на казанской земле, заложил основу для нашей общей Победы и будущего», – сказала министр.

Она уточнила, что переезд ленинградцев и их самоотверженный труд на новом месте не просто спасли уникальное производство, но и заложили основу для развития передовой оптико-механической отрасли уже в Казани.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Герой России, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Расим Баксиков, отвечая на звучащие, по его словам, призывы «забыть прошлое», заявил, что забвение истории ведет к нравственной слепоте, и призвал помнить каждую деталь войны, чтобы трагедия блокады никогда не повторилась.

«Наши западные не-партнеры говорят: «Кто старое помянет – тому глаз вон». Но они забывают продолжение: «А кто забудет – тому оба!» Мы миролюбивая страна, но история на практике показала: мы стойкие. И победа в любом случае будет за нами», – сказал Баксиков.