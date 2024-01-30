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Происшествия 30 января 2024 15:08

Блогера Миннегалееву, продававшую дешевые туры в Дубай, объявили в федеральный розыск

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Ориентировку на 29-летнюю женщину разместили на сайте МВД России в разделе «Внимание, розыск!».

В сентябре прошлого года в редакцию «Татар-информа» обратились возмущенные жители Казани, которые рассказали, что известные супруги-блогеры, которые живут в ОАЭ, обманули их на десятки тысяч рублей, пообещав дешевые туры в Дубай.

Позже обманутые путешественники создали общий чат в социальной сети. Пострадавших от действий блогера оказалось чуть меньше тысячи человек, а общий ущерб превысил 25 миллионов рублей. Обманутые жители республики начали массово писать заявления в полицию и следственный комитет, после этого на блогера возбудили уголовное дело.

Бесплатную юридическую помощь в чате обманутых путешественников оказывал и продолжает оказывать адвокат Руслан Нагиев. Он рассказал в интервью «Татар-информу», в каких случаях людям удасться вернуть свои деньги.

#Мошенничество
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