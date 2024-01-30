Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Блогера Миннегалееву, продававшую дешевые туры в Дубай, объявили в федеральный розыск
Ориентировку на 29-летнюю женщину разместили на сайте МВД России в разделе «Внимание, розыск!».
В сентябре прошлого года в редакцию «Татар-информа» обратились возмущенные жители Казани, которые рассказали, что известные супруги-блогеры, которые живут в ОАЭ, обманули их на десятки тысяч рублей, пообещав дешевые туры в Дубай.
Позже обманутые путешественники создали общий чат в социальной сети. Пострадавших от действий блогера оказалось чуть меньше тысячи человек, а общий ущерб превысил 25 миллионов рублей. Обманутые жители республики начали массово писать заявления в полицию и следственный комитет, после этого на блогера возбудили уголовное дело.
Бесплатную юридическую помощь в чате обманутых путешественников оказывал и продолжает оказывать адвокат Руслан Нагиев. Он рассказал в интервью «Татар-информу», в каких случаях людям удасться вернуть свои деньги.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников