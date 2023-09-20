Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Адвокат Нагиев: В истории о дешевых турах в Дубай уже 749 обманутых туристов
В истории о дешевых турах в Дубай уже 749 обманутых туристов. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил адвокат Руслан Нагиев.
По словам правозащитника, пострадавшие обратились к нему за помощью. Сейчас адвокат ведет подсчет потерпевших и оценивает суммарный ущерб, который им нанесли. Всего от действий блогеров пострадали уже 749 человек.
«Актуальная информация на сегодняшний день, в истории с дешевыми турами в Дубай 749 пострадавших и больше 20 млнр рублей общего ущерба», – сказал он.
Напомним, недавно «Татар-информ» сообщал о том, что к нам в редакцию обратились возмущенные жители Казани, которые рассказали, что известные супруги-блогеры, которые живут в ОАЭ, обманули их на десятки тысяч рублей, пообещав дешевые туры в Дубай.
Тогда одна из пострадавших рассказала, что в чате обманутых людей больше сотни человек. С каждым днем эта цифра только увеличивается.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа