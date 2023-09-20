Адвокат Нагиев: В истории о дешевых турах в Дубай уже 749 обманутых туристов

В истории о дешевых турах в Дубай уже 749 обманутых туристов. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил адвокат Руслан Нагиев.

По словам правозащитника, пострадавшие обратились к нему за помощью. Сейчас адвокат ведет подсчет потерпевших и оценивает суммарный ущерб, который им нанесли. Всего от действий блогеров пострадали уже 749 человек.

«Актуальная информация на сегодняшний день, в истории с дешевыми турами в Дубай 749 пострадавших и больше 20 млнр рублей общего ущерба», – сказал он.

Напомним, недавно «Татар-информ» сообщал о том, что к нам в редакцию обратились возмущенные жители Казани, которые рассказали, что известные супруги-блогеры, которые живут в ОАЭ, обманули их на десятки тысяч рублей, пообещав дешевые туры в Дубай.

Тогда одна из пострадавших рассказала, что в чате обманутых людей больше сотни человек. С каждым днем эта цифра только увеличивается.