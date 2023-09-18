«Звезды татарской эстрады хвалили, я поверила»: блогеры кинули туристов с отдыхом в Дубае

Казанские блогеры, живущие в Дубае, рекламировали в соцсетях дешевые туры в мир арабской сказки Фото: 4045 / ru.freepik.com

«Поездку убедительно нахваливали звезды татарской эстрады»

Наступила осень, стало прохладно, а отгулять отпуск успели далеко не все. Жительница Казани Гульнара Зайнуллина, просматривая сайты турагентств и их аккаунты в соцсетях, наткнулась на страничку казанских блогеров, которые живут в Дубае. Они рекламировали дешевые туры в мир арабской сказки.

О том, как лишилась 100 тысяч рублей, Гульнара рассказала «Татар-информу». Девушка на протяжении года отслеживала в социальной сети жизнь казанских блогеров в Дубае и видела ролики, где они общаются в отелях с купившими дешевые туры. Ролики были сняты убедительно: герои благодарят блогеров, показывают большие и красивые номера в отеле и живописные виды на город.

В одном из таких роликов засветились и известные исполнители татарской эстрады, что только убедило Гульнару в правдивости комфортного и дешевого отдыха.

«Я одна из многих потерпевших от действий блогера Илюсы Миннегалеевой, продававшей туры в Дубай в социальных сетях по низкой цене. Я увидела у нее на странице очень заманчивое предложение. Веру в то, что это все правда, еще укрепили звезды татарской эстрады, которые отдыхали через нее. Они хвалили тур и говорили, что им все понравилось. Я доверилась и написала ей», – рассказала девушка.

Фото: скриншот переписки Гульнары Зайнуллиной с продавцом туров

«Договоров нет и гарантий тоже»

Общение начиналось позитивно – Гульнара задавала вопросы об условиях проживания, ей дружелюбно отвечали. На вопрос о гарантиях блогер предупредила: «Договоров нет, гарантий нет, если закроют границы, сделаем вам возврат».

Гульнара перевела деньги на счет Илюсы и начала готовиться к поездке, она была запланирована на октябрь. После того как деньги она перевела, дружелюбный тон в переписке исчез.

Фото: скриншот переписки Гульнары Зайнуллиной с продавцом туров

Гульнара рассказала, будучи уверенной в том, что Илюса порядочный человек, она порекомендовала эти туры сестре. Предупредила, правда, что гарантий нет. Сестра тоже решила купить тур и перевела блогерам деньги за две путевки – 52 тысячи рублей.

По словам Гульнары, сестра хотела сделать подарок сыну на день рождения – отправить его вместе с любимой девушкой на отдых в теплые края 6 сентября.

Однако 6 сентября Илюса написала сестре Гульнары, что произошла «чудовищная ошибка» и предложила перенести отдых на 8 сентября. Потом ситуация повторилась и вылет перенесли на 10 сентября. И, наконец, 10-го Илюса написала, что с туром возникли проблемы.

«10 сентября им пришло дежурное сообщение от этого блогера, которое, как выяснилось, получили большинство пострадавших. В нем говорилось о том, что все туры приостановлены. Я решила узнать, все ли в порядке с моей поездкой в октябре, и мне тоже ответили этим же дежурным сообщением. Тогда я потребовала вернуть деньги», – рассказывает Гульнара.

Увы, денег своих Гульнара так и не увидела. Она по сей день пытается достучаться до блогеров, но те уже не отвечают.

«Периодически пишу им, но никакой обратной связи нет. Я написала супругу Илюсы, он сказал, что мы вас включим в список тех, кому нужно вернуть деньги и отправим их до 1 августа 2024 года. Я не могу ждать столько времени», – сокрушается Гульнара.

«Мы обратились в Следственный комитет»

По словам Гульнары, таких, как она, обманутых туристов, порядка ста человек. Так и не дождавшись своих денег, на днях она обратилась с заявлением в Следственный комитет РТ.

«Заявление у меня приняли. Также я отправила онлайн-обращение в Следственный комитет, сейчас мы ждем ответ. Со всеми потерпевшими мы находимся в тесном контакте, общаемся в чате, несколько человек так же, как и я, написали на нее заявление из-за мошенничества. В нашем чате сейчас больше ста человек», – сказала она.

Фото: скриншот переписки Гульнары Зайнуллиной с продавцом туров

Гульнара предоставила «Татар-информу» сообщения Илюсы, которые она рассылкой отправила всем несостоявшимся туристам.

«Вся наша команда выдохлась, увы, мы не смогли ничего решить с несостоявшимися турами. Другие блогеры начали травить нас и говорить о нас много ложной информации. Мы говорили вам о том, что начались проблемах с вылетами и о возвратами. Сейчас решить ситуацию я не могу, это невозможно, на нас давят все вокруг. Заботясь о своем здоровье, я не хочу бороться со всем, что навалилось, у меня нет на это сил», – писала Илюса Гульнаре.

По словам Илюсы, ее предали люди, которые отдыхали благодаря ей. Она уверена, что бывшие клиенты наговаривают на нее.

«После таких предательств делать ничего не хочется. Вы не должны были страдать из-за этих людей, которые нас предали, просим прощения. Сейчас мы будем подавать в суд на всех за распространение ложной информации», – написала Ильсия в рассылке всем пострадавшим.

Она объяснила, что деньги сможет вернуть только в течение года, до 1 августа 2024-го. Супруг Илюсы в личном сообщении ответил Гульнаре, что деньги ей вернут, как только будет составлен список из всех покупателей горячего тура.

«Мы хотим вернуть деньги, а нас обвиняют в подкупе СМИ и других блогеров»

Другая обманутая туристка Лилия, рассказала «Татар-информу», что заплатила 150 тысяч за путевку на пятерых человек. Но и ее семья отдохнуть по выгодному предложению от блогеров не смогла.

«Мы с мужем тоже хотели написать заявление в полицию и Следственный комитет, но передумали. Решили действовать вместе с другими пострадавшими. Сейчас юрист помогает нам всем составить коллективную жалобу и направить ее в суд», – рассказала она.

По словам Лилии, блогеры-продавцы туров обвиняют пострадавших в том, что они «купили телевидение» и распространяют ложную информацию.

«Вы начали выкупать программы на телевидении, а там охотно согласились о вас рассказать, ведь это для них очередной способ набрать охваты для давно наскучивших хроник провинции. Давно забытому каналу плевать, где правда, а где ложь», – написала на своей странице в соцсети Илюса.

По сравнению с другими участниками горящего тура, Лилии повезло чуть больше. На днях из 150 тысяч рублей, которые ей должны блогеры, ей вернули 26 тысяч рублей.

«Никакого сообщения не поступило, никто со мной не связывался, был только этот перевод», – сказала она.

Процесс осложняется тем, что блогер проживает в ОАЭ. Если ее экстрадируют в Россию, то в рамках уголовного дела у пострадавших больше шансов получить деньги обратно. Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Адвокат Наталья Фарукшина рассказала «Татар-информу», что если Ильсию привлекут к уголовной ответственности, то пострадавшие в рамках уголовного дела смогут взыскать с нее ущерб. Но в этой ситуации есть много нюансов.

«С большой долей вероятности уголовное дело возбудят, это может быть не сразу, но возбудить должны. По поводу того, что юрист готовит иск в гражданский суд, скорее всего деньги в гражданском суде взыскать получится, но в полном объеме или нет – это решит суд», – сказала она.

Процесс осложняется тем, что блогер проживает в ОАЭ, отметила Наталья. По ее словам, если ее экстрадируют в Россию, то в рамках уголовного дела у пострадавших больше шансов получить деньги обратно.

«Если у этого блогера есть недвижимость в России, помимо единственного жилья, в рамках уголовного дела с нее получится взыскать ущерб при обвинительном приговоре. Но это все может затянуться на годы. С последствиями дешевого отдыха будут разбираться МВД и Следственный комитет», – дополнила она.