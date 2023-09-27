«Ее могут экстрадировать по запросу»: в истории с дешевыми турами в ОАЭ уже 900 обманутых

Руслан Нагиев: «Ущерб 24 млн 545 тыс. рублей, количество пострадавших выросло до 915 человек»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Договора нет, деньги переводили на личные карты – это мошенничество»

В истории с дешевыми турами в Дубай, которые продавала блогер Илюса Миннегалеева, по словам известного адвоката Руслана Нагиева, уже более 900 обманутых жителей России, большинство из них – татарстанцы. О том, как супруги-блогеры, которые живут в ОАЭ, обещали дешевый отдых в Эмиратах и обманули тех, кто им поверил, «Татар-информ» рассказывал неделю назад.

Руслан Нагиев детально изучает эту ситуацию, подсчитывает общее количество пострадавших и считает, что шансы вернуть деньги – есть.

«На сегодняшний день актуальный ущерб 24 млн 545 тыс. рублей, количество пострадавших выросло до 915 человек. Изначально с этой ситуацией ко мне за юридической помощью обратились казанцы. Потом мои знакомые узнали, что я начал консультировать пострадавших, и они начали рекомендовать меня своим знакомым, столкнувшимся с этим. Скажу честно, даже сотрудники полиции и Следственного комитета рассказывали мне, что эта беда не обошла их родных стороной», – рассказал Руслан Нагиев.

По словам адвоката, на сегодня с ним заключили договоры десять несостоявшихся туристов. Но он отвечает и на вопросы тех обманутых, кто обращается к нему в социальных сетях.

«Большинство пострадавших от действий блогеров объединились в общую группу. Получается, когда я консультирую своих доверителей, эта консультация распространяется на всех пострадавших, так как у всех одна проблема. Я не отказываюсь отдельно консультировать пострадавших, которые пишут мне в социальных сетях, денег с них тоже не беру. Даже получается так, что я отправляю образцы определенных документов своим подзащитным, они делятся ими в общей группе. Эти документы помогают и другим людям», – объяснил адвокат.

По его словам, количество пострадавших с каждым днем увеличивается. За помощью обращаются не только жители Татарстана, но и других регионов – звонят и пишут из Москвы, из разных городов Башкирии.

«Я считаю, что есть большие перспективы возбуждения уголовного дела, потому что уже есть подобная судебная практика. Также стоит упомянуть, что деньги поступали на карты частных лиц, а в сфере оказания туристических услуг это недопустимо. При этом какого-либо договора об оказании услуг нет, он не заключался. Здесь я вижу все признаки преступления по статье о мошенничестве. Наказание по ней – до 10 лет лишения свободы», – отметил Руслан Нагиев.

«Если Миннегалеева будет игнорировать приглашение сотрудников правоохранительных органов, ее могут объявить в международный розыск» Фото: соцсети Илюсы Миннегалеевой

«Блогера от уголовного дела может спасти лишь возврат денег всем обманутым»

Резонанс в социальных сетях и консультации с юристами сделали свое дело – в правоохранительные органы начали поступать заявления от обманутых туристов, говорит Руслан Нагиев.

«После того как стало известно, что мы занимаемся этим делом, и потерпевшие начали массово обращаться в правоохранительные органы, мнимые туроператоры начали частями возвращать деньги. По моим источникам, какую-то часть они уже вернули. Но возмещение материального ущерба не исключает уголовную ответственность. Это может только смягчить их вину», – объяснил адвокат.

Единственное, что может оказать услугу блогеру, – если она вернет деньги всем пострадавшим. Благодаря этому количество эпизодов в уголовном деле может значительно уменьшиться, так как еще не все обманутые туристы написали заявления в полицию. Если деньги людям вернут, то у них не будет причин обращаться в полицию.

Блогер не получала в ОАЭ убежища по политическим или религиозным мотивам, поэтому шансы на экстрадицию по запросу следствия велики Фото: 4045 / ru.freepik.com

«Она не получала политического убежища, ее могут экстрадировать по запросу»

Руслан Нагиев сообщил, что подавать сейчас гражданский иск не имеет смысла, так как уголовное дело еще не возбуждено, а количество пострадавших продолжает расти.

«В рамках уголовного дела пострадавшие имеют право обратиться с исковым заявлением в гражданский суд по взысканию материального ущерба и морального вреда. Этот иск пока у нас в планах, сейчас ждем возбуждения уголовного дела, и тогда мы сможем заявить этот гражданский иск. В иске смогут обратиться все пострадавшие, по личному желанию», – сказал он.

Подобные истории, увы, не редкость, адвокат рассказал, что в его практике таких случаев было немало. Он привел в пример дело – некая жительница Казани собирала деньги на свои личные карты и обещала отправить пенсионеров на отдых в Крым. До суда дело пока не дошло, идет следствие.

«В случае возбуждения уголовного дела, если Миннегалеева будет игнорировать приглашение сотрудников правоохранительных органов для участия в следственных действиях, ее могут объявить в международный розыск. Через Интерпол ее могут экстрадировать, такая практика есть», – поделился практикой Руслан Нагиев.

Адвокат подчеркнул, что блогер не получала в ОАЭ убежища по политическим или религиозным мотивам, поэтому шансы на экстрадицию по запросу следствия велики.

«В основном обращения пострадавших идут в отдел по экономическим преступлениям. Я всем пострадавшим объяснил, что обращаться в полицию нужно по месту, откуда они отправляли денежные средства. Потому что дело будет расследоваться по месту совершения преступления. Впоследствии все эти заявления сотрудники правоохранительных органов объединят в одно производство. В случае возбуждения уголовного дела, по моему мнению, оно будет расследоваться в Казани. Потому что здесь больше всего пострадавших», – объяснил Нагиев.

В полиции «Татар-информу» подтвердили, что заявления от несостоявшихся туристов к ним поступают.

«В полицию начали обращаться граждане по факту совершенных в отношении них мошеннических действий с покупкой туров в ОАЭ. В настоящее время полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

В полицию начали обращаться граждане по факту совершенных в отношении них мошеннических действий с покупкой туров в ОАЭ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наверное, Илюса ждала, что мы все забудем, но мы пошли писать заявления»

Диана Шайморданова – одна из покупательниц «выгодного тура» в Арабские Эмираты. Она рассказала, что тур она приобрела в день рождения Илюсы, по акции.

«Я узнала о блогере от своих знакомых в июле этого года. До этого видела ее в телепроекте "Четыре свадьбы". Нашла в Инстаграме и увидела там много положительных отзывов, у нее каждый день были разные акции. 23 июля у нее был день рождения, и в честь этого тоже была акция. Я купила тур на двоих – для себя и молодого человека – и заплатила Илюсе 58 тысяч рублей», – рассказала Диана.

По словам Дианы, она знала, что договоренность при покупке тура будет только устная. Так как в своих социальных сетях Илюса сообщала – лицензию на оказание туристических услуг ей получить не удалось.

«Деньги я переводила не на карту Илюсы, а ее мужу. Спустя какое-то время, в сентябре от нее пришло очень большое сообщение о том, что все их душат и подставляют, поэтому они прекращают туры на месяц. В этом тексте она предложила перенести тур на ноябрь или вернуть деньги. Я написала, что хочу возврат, но она указала в тексте, что будет возвращать деньги до 1 августа 2024 года», – сказала она.

После этого, по словам девушки, блогер перестала отвечать на сообщения, а Диана обратилась за юридической помощью.

«Руслану Нагиеву я написала в социальных сетях, когда узнала, что он начал разбираться во всей этой ситуации и организовывать работу. Илюса, наверное, ждала, что мы все забудем, но мы стали бороться и пошли писать заявления», – дополнила она.

Диана рассказала, что заявление в полицию она написала 18 сентября, ответ ей пришел на днях.

Фото: скриншот ответа Диане из полиции

«Прилетайте в ОАЭ, я вам дам интервью»

«Татар-информ» связался с Илюсой через социальные сети с просьбой дать комментарий и рассказать свою версию случившегося. Блогер ответила, что доверять никому не может, а комментарий даст только в интервью при встрече в Арабских Эмиратах. От любого другого способа общения она отказалась.

В интервью другому СМИ Илюса Миннегалеева объяснила, что не считает свои действия мошенническими, по ее словам, это просто неудачное стечение обстоятельств.

«Задержки вылетов были по причине того, что мы искали самые удобные и лучшие рейсы для вылета. Также у нас с мужем были проблемы с блокировками карт, по этой причине мы не могли оплатить билеты. Потом началась массовая паника», – рассказала она.

В настоящее время Илюса возвращает деньги несостоявшимся туристам, уверяет, что выплатила уже больше полутора миллионов рублей, и подчеркивает, что ни разу никому не сказала, что возвращать деньги отказывается.

Так или иначе, но история пока только набирает обороты, в ближайшее время станет известно, какое решение по результатам проверки примут сотрудники правоохранительных органов. «Татар-информ» будет следить за развитием этой ситуации.