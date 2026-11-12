Блогер Лерчек попросила Путина о помиловании ради лечения рака в Китае

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, написала обращение о помиловании на имя президента России Владимира Путина – она хочет покинуть страну и отправиться в Китай на лечение рака. Об этом Starhit сообщил ее адвокат Константин Третьяков.

Известие о болезни Лерчек получила в начале года, вскоре после рождения четвертого ребенка. На днях суд подтвердил ее пятилетний условный срок, штраф более 760 млн рублей и трехлетний запрет на профессиональную деятельность в интернете. В ожидании разрешения на отъезд блогер и обратилась к главе государства.

Ранее обследование выявило, что рак распространился практически по всему организму. Медики посоветовали Лерчек пройти лечение за границей, например в Китае, и попробовать местные технологии. Однако без разрешения суда она не может покидать страну.

Лерчек борется с раком уже десять месяцев: летом болезнь ненадолго отступила, но осенью наступило резкое ухудшение.