Владимир Путин помиловал блогера Лерчек
Президент России Владимир Путин помиловал блогера Лерчек, следует из указа Президента РФ, опубликованного на официальном портале правовой информации РФ.
«Помиловать Чекалину Валерию Валерьевну, освободив ее от наказания», – написано в документе.
Напомним, что блогера осудили за незаконный вывод денег за границу – суд назначил ей 5 лет условного лишения свободы и штраф 763,5 млн рублей.
Зимой у Лерчек обнаружили рак желудка 4-й стадии, прошение о помиловании она отправила для того, чтобы выехать в Китай на лечение.