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Президент России Владимир Путин помиловал блогера Лерчек, следует из указа Президента РФ, опубликованного на официальном портале правовой информации РФ.

«Помиловать Чекалину Валерию Валерьевну, освободив ее от наказания», – написано в документе.

Напомним, что блогера осудили за незаконный вывод денег за границу – суд назначил ей 5 лет условного лишения свободы и штраф 763,5 млн рублей.

Зимой у Лерчек обнаружили рак желудка 4-й стадии, прошение о помиловании она отправила для того, чтобы выехать в Китай на лечение.