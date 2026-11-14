news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 14 ноября 2026 09:35

Владимир Путин помиловал блогера Лерчек

Читайте нас в
Владимир Путин помиловал блогера Лерчек
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин помиловал блогера Лерчек, следует из указа Президента РФ, опубликованного на официальном портале правовой информации РФ.

«Помиловать Чекалину Валерию Валерьевну, освободив ее от наказания», – написано в документе.

Напомним, что блогера осудили за незаконный вывод денег за границу – суд назначил ей 5 лет условного лишения свободы и штраф 763,5 млн рублей.

Зимой у Лерчек обнаружили рак желудка 4-й стадии, прошение о помиловании она отправила для того, чтобы выехать в Китай на лечение.

#Владимир Путин
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Подростки стреляли в людей и авто в Казани – полиция проводит проверку

13 ноября 2026
ВТБ профинансирует строительство микрорайона на месте старого аэропорта Казани

ВТБ профинансирует строительство микрорайона на месте старого аэропорта Казани

13 ноября 2026
Новости партнеров