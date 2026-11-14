Песков: Путин помиловал блогера Лерчек исключительно из соображений гуманности

Президент России Владимир Путин принял решение о помиловании блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) исключительно из соображений гуманности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

По его словам, при принятии решения учитывались тяжелое заболевание Чекалиной и наличие у нее несовершеннолетних детей. При этом Песков отметил, что блогер нанесла государству значительный экономический ущерб.

«Очевидно, что экономический ущерб для государства был очень большой. Но вместе с тем, в учет было принято прежде всего то, что речь идет о женщине, которая больна терминальным заболеванием, а также что у нее есть несовершеннолетние дети, что и стало причиной для принятия такого решения», – пояснил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, повлияли ли известность блогера и общественный резонанс вокруг ее дела на решение о помиловании, Песков подчеркнул, что «при принятии решения и подписании соответствующего указа глава государства руководствовался исключительно соображениями гуманности».