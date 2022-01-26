МИД России подтвердил получение письменного ответа США по гарантиям безопасности

Российский МИД получил письменный ответ США на предложения по гарантиям безопасности. Его передал посол США Джон Салливан, сообщает, ссылаясь на министерство, РИА Новости.

Во встрече с послом, которая прошла по просьбе представителя Штатов, принял участие замглавы МИД России Александр Грушко.

«Глава американской дипмиссии передал письменный ответ Администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности», — заявили в ведомстве.