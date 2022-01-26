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Политика
26 января 2022  20:56

МИД России подтвердил получение письменного ответа США по гарантиям безопасности

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Российский МИД получил письменный ответ США на предложения по гарантиям безопасности. Его передал посол США Джон Салливан, сообщает, ссылаясь на министерство, РИА Новости.

Во встрече с послом, которая прошла по просьбе представителя Штатов, принял участие замглавы МИД России Александр Грушко.

«Глава американской дипмиссии передал письменный ответ Администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности», — заявили в ведомстве.

#гарантии безопасности #мид рф
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