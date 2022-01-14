Блинкен: США ждут от РФ решения по ситуации вокруг Украины

Соединенные Штаты после переговоров с Россией по гарантиям безопасности ждут от российских властей решения, по какому пути они собираются пойти в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью радиостанции NPR.

«Существует два пути, и они (власти России — прим. Т-и) могут решить, по какому из них пойти», — подчеркнул Блинкен. «Лучшим» он назвал «путь дипломатии и диалога», но вместе с тем подчеркнул, что США полностью готовы к возможному выбору РФ пути «конфронтации» и «агрессии».

В ответ на вопрос журналистки о том, означает ли это, что сейчас «мяч на стороне» России, госсекретарь заметил, что нынешняя ситуация вокруг Украины сложилась «по инициативе» РФ.

«В конечном счете мы не можем выбирать за него (Президента России Владимира Путина — прим. Т-и). Мы можем лишь изложить в очень четких категориях то, какие последствия будут иметь варианты действий, которые он выберет», — заключил американский дипломат.

Переговоры России и США по гарантиям безопасности в Женеве 10 января продлились более семи часов, дипломаты не пришли к согласию по вопросу расширения НАТО. Американская сторона также предупредила о возможности новых санкций в случае нападения на Украину. В Брюсселе 12 января состоялось заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

По итогам переговоров заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVi объявил, что у России нет оснований для новых встреч с США и их союзниками для обсуждения предложений по безопасности без демонстрации заинтересованности с противоположной стороны.