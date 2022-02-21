Блинкен: США ответят России даже при «среднем уровне кипения» в Донбассе

Соединенные Штаты ответят на действия России не только в случае полномасштабного вторжения на Украину, но и в том случае, если ситуация в Донбассе останется на «низком или среднем уровне кипения». Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает телеканал CBS.

Ведущая поинтересовалась у дипломата, что будет делать американская администрация, если Россия не нападет на Украину, но будет поддерживать ситуацию на «низком уровне кипения» (в частности, совершая кибератаки).

«Это неприемлемо, и это одна из вещей, о которых мы подробно говорили с союзниками и партнерами в эти выходные. Это сценарий, согласно которому Россия просто держит ситуацию на низком или среднем уровне кипения. И на это тоже будет ответ», — подчеркнул Блинкен.

Вместе с тем госсекретарь заверил, что в ситуации текущего кризиса он будет стремиться использовать все возможности ради предотвращения войны. При это он добавил, что Штаты готовы к любому развитию событий. В частности, они подготовились «к ответу, который будет иметь огромные последствия для России», если та пойдет до конца.

Ранее Президент США Джо Байден сообщил, что по имеющимся у него данным Президент России принял решение о вторжении на Украину и оно может произойти в ближайшие дни. О получении российскими войсками приказа о нападении затем рассказал CBS источник из американской разведки.

Накануне лидеры России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон договорились созвать Трехстороннюю контактную группу для прекращения огня в Донбассе.