Блинкен: США изучают варианты ответа на решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Власти Соединенных Штатов рассматривают различные варианты ответных действий, в том числе касающиеся отношений с Саудовской Аравией, на решение ОПЕК+ сократить объемы добычи нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Лиме, передает ТАСС.

«Что касается дальнейших отношений [с Саудовской Аравией], мы рассматриваем ряд вариантов ответных действий. Мы тесно консультируемся с Конгрессом. Мы не будем делать ничего, что могло бы ущемить наши интересы. <…> И мы будем учитывать все эти аспекты и тесно консультироваться со всеми заинтересованными сторонами при принятии решений <…>», — подчеркнул глава Госдепартамента.

При этом Блинкен не стал конкретизировать рассматриваемые американской администрацией шаги и прямо отвечать на вопрос, продолжат ли в такой ситуации США поставлять оружие Саудовской Аравии.

Само решение ОПЕК+ госсекретарь охарактеризовал как «разочаровывающее и недальновидное, особенно в условиях, когда мировая экономика сталкивается» с последствиями пандемии коронавируса и конфликта на Украине. В связи с этим он выразил уверенность, что предложение энергоносителей должно соответствовать спросу, и заверил, что Штаты «работают над этим».

Страны ОПЕК+ 5 октября одобрили резкое сокращение добычи нефти. При этом на следующий день Европейский Союз утвердил уже восьмой пакет антироссийских санкций, который включает в том числе введение потолка цен на нефть из РФ.