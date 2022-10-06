Евросоюз ввел восьмой пакет антироссийских санкций

Евросоюз опубликовал список новых ограничений в отношении России, вошедших в восьмой санкционный пакет. В черный список попали общественные деятели, политики, а также музыканты – всего 30 физических и 7 юридических лиц. В том числе рестрикции распространяются на главу ЦИК Эллу Памфилову, философа Александра Дугина, музыкантов Олега Газманова, Николая Расторгуева, Юлию Чичерину и других.

В список попали также премьер ДНР Виталий Хоценко и председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев. Среди российских предприятий под санкциями оказалось акционерное общество «Гознак» – производителя банкнот, монет, паспортов, почтовых марок, Завод имени В. А. Дегтярева и МКБ «Факел».

Новый пакет ограничений включает запрет на обслуживание криптокошельков граждан России. Помимо этого, ЕС вводит запрет на поставки стальной продукции, техники, химикатов, пластика и сигарет, продажу в Россию гражданского огнестрельного оружия, военных транспортных средств и оборудования. Гражданам стран, входящих в союз запрещено занимать руководящие должности в российских госкомпаниях. За обход санкций предусмотрено наказание.

Ограничения вступают в силу с 7 октября.