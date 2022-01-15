Блинкен: США и НАТО к дальнейшему диалогу с Россией готовы

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и НАТО готовы к дальнейшему диалогу с Россией, сообщает РИА Новости.

«Был рад поговорить с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом после Совета НАТО-Россия на этой неделе. США и НАТО едины и готовы к дальнейшему взаимному диалогу с Россией», — поделился в Twitter Блинкен.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что переговоры России и США по гарантиям безопасности в Женеве продлились более семи часов. Дипломаты не пришли к согласию по вопросу расширения НАТО и не обсуждали новые контакты своих президентов — Владимира Путина и Джозефа Байдена.

В Брюсселе 12 января состоялось заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января – консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).