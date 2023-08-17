Проект реконструкции входной группы парка Горького в Казани обошелся почти в 4 млн рублей

Фото: Комитет внешнего благоустройства

Создание эскизного проекта входной группы парка им.Горького в Казани обошелся в 3 млн 980 тыс. рублей. Соответствующий контракт, который Главстрой Татарстана заключил с ООО «ПК «Мелиорация», опубликован на сайте госзакупок.

Проект затрагивает пустующее пространство площадью в 12 тыс. квадратных метров. Разработичку необходимо было предусмотреть установку перголы, навеса, гранитного постамента или опоры.

Как уже сообщалось ранее, автором архитектурных решений проекта выступил Институт развития города. К работе также привлекли ООО «ПК «Мелиорация» в качестве генерального преоктировщика, и ООО «Проектная компания Реновция».

Отметим, что горожане, которые уже успели оценить первый этап работ, критиковали планы города. Так, в соцсетях они отмечали, что вместо пешеходных тротуаров на площадке создают «какие-то лотки для воды», а отдельные клумбы выше тротуара.

В Комитете внешнего благоустройства ответили, что все принятые решения допускаются. «Высота клумбы, действительно, выше тротуара, это решение соответствует проекту и концепции благоустройства. Борта клумбы как раз уложены выше грунта для того, чтобы грунт не разносился», – пояснили в КВБ, добавив, что расширить тротуары, как просят жители, возможности нет, так как под клумбой находится пучок инженерных сетей.

Напомним, работы по реконструкции парка Горького здесь стартовали в этом году со снятия старой брусчатки. В общей сложности на благоустройство направлено 331,4 млн рублей.