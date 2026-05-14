Набережная и смотровые площадки: что появится на обновленном бульваре Серова

Бульвар Серова в Казани ждет новый этап благоустройства. В этом году здесь обновят территорию вокруг озера, создадут набережную, расширят маршруты для маломобильных жителей и высадят более 160 деревьев.





Была техническая сложность

Бульвар Серова считается одним из ключевых общественных пространств Кировского и Московского районов Казани. Хотя еще несколько лет назад территория бульвара была не в лучшем состоянии.

Здесь находилась заболоченная и заброшенная зона со сточными водами, аварийными деревьями и стихийной парковкой. Пространство было практически недоступным для маломобильных жителей и людей с нарушениями зрения. Даже возле автобусной остановки отсутствовали безопасные пешеходные маршруты.

Рядом расположены плотная жилая застройка и мечеть «Ярдэм», которую регулярно посещают люди с нарушениями зрения

При этом рядом расположены плотная жилая застройка и мечеть «Ярдэм», которую регулярно посещают люди с нарушениями зрения. Несмотря на это, территория долгое время оставалась невостребованной и не выполняла функцию полноценного общественного пространства.

Архитектор и автор проекта Виталий Волков рассказывал «Татар-информу», что бульвар Серова с технической точки зрения сложное место. По своей сути улица, носившая ранее название Красный Маяк, представляет собой болотистую местность.

«Здесь оказались очень плохие грунты, как в принципе во всем Ново-Савиновском и Московском районах. Но тут особенно – место постоянно подтапливает грунтовыми водами, здесь же расположена открытая дренажная ливневая канализация, которая откачивает воду с автомойки после ливней и дождей. Очень обводненная территория. Чтобы бульвар не «поплыл», нужно очень хорошее основание, фундамент. И в этом основная техническая сложность», – поделился собеседник агентства.

Поэтому проект потребовал комплексного переосмысления всей территории – от инженерных решений по отводу сточных вод до создания удобной навигации, безопасных маршрутов и полноценной рекреационной зоны для жителей и гостей района.

С 2022 года рядом с бульваром также благоустраиваются дворы

Проект с самого начала создавался как территория с максимально инклюзивной средой – с учетом потребностей людей с нарушениями зрения и маломобильных жителей.

Еще несколько лет назад территория бульвара была не в лучшем состоянии. 2023 год

Работа над пространством ведется совместно с Всероссийским обществом слепых, фондом «Ярдэм», спортивно-реабилитационным центром «Дан» и жителями соседних домов. С 2022 года рядом с бульваром также благоустраиваются дворы, где учитываются потребности слабовидящих жителей.

Сейчас бульвар Серова считается одним из ключевых общественных пространств Кировского и Московского районов Казани. 2024 год

В будущем рядом с мечетью «Ярдэм» планируется создание инклюзивного центра. Он станет продолжением общей концепции пространства, ориентированного на доступность и комфорт для всех жителей.

Директор Института развития городов Татарстана Наиля Нагуманова отметила, что проект развивается поэтапно и последовательно.

«Бульвар Серова – это история про постепенное и бережное развитие территории, когда каждый этап дополняет предыдущий и делает пространство более комфортным. Для нас особенно важно, что проект с самого начала создается в партнерстве с сообществами и профильными организациями, – это позволяет формировать по-настоящему инклюзивную среду», – подчеркнула она.

Работа над пространством ведется совместно с Всероссийским обществом слепых, фондом «Ярдэм», спортивно-реабилитационным центром «Дан» и жителями соседних домов

Акцент на масштабное цветочное оформление

Полное благоустройство бульвара Серова в Казани завершат в 2026 году. Сейчас работы ведутся в рамках третьей очереди развития общественного пространства. В этом году обновление затронет территорию вокруг водоема и пешеходный переход через улицу Восход.

После завершения работ вокруг озера появится современная набережная с прогулочными маршрутами и смотровыми площадками. Одной из главных особенностей нового этапа станет большое количество озеленения. Если предыдущие очереди были сосредоточены в первую очередь на создании инфраструктуры и доступной среды, то теперь акцент сделан на декоративном оформлении пространства и развитии природной среды.

На территории планируют высадить 163 дерева. Вдоль бульвара появится аллея из декоративных пород, а со стороны дороги создадут зеленое ограждение из деревьев и кустарников. Кроме этого, общественное пространство ждет масштабное цветочное оформление – здесь высадят многолетние растения и различные кустарники.

Изменения коснутся и пешеходного перехода на улице Восход. Его расширят и отделят от дороги полосой зеленых насаждений. На входе в общественное пространство установят конструкцию с логотипом бульвара Серова, которая станет новой визуальной точкой маршрута.

Продолжится развитие безбарьерной среды. Велодорожку и маршрут для маломобильных жителей расширят до трех метров. Дорожка пройдет вокруг водоема и соединится с уже существующим маршрутом, образовав единый кольцевой путь.

Озеро продолжат заселять водными растениями

Продолжится восстановление экосистемы водоема. В озере появятся водные растения, которые помогут улучшить состояние воды и поддержать природный баланс.

Годом ранее большую роль в обновлении территории сыграла экологическая работа. При поддержке СИБУРа в 2025 году провели очистку водоема. После исследований ученых Академии наук Татарстана экологи вывезли 2,6 тыс. тонн донных отложений.

Благодаря очистке увеличился объем озера, что позволило сохранить местную экосистему. Сейчас здесь обитают рыбы, в том числе карась и ротан, водоплавающие птицы и несколько видов водных растений.