Уже 308 тыс. жителей РТ проголосовали за объекты благоустройства на 2027 год
По данным на 13 мая, уже 308 тыс. жителей Татарстана приняли участие по всероссийском голосовании за выбор объектов, приоритетных к благоустройству в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РТ.
На этот раз татарстанцы могут сделать выбор между 178 парками, набережными, бульварами, улицами и скверами. Перечень территорий был составлен совместно с администрациями городов и районов. Список также был дополнен 20 общественными пространствами, определенными жителями во время опроса на сайте госуслуг.
Выбрать одно общественное пространство в любом из районов Татарстана можно на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru.
Всероссийское онлайн-голосование проходит с 21 апреля по 12 июня в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Проголосовать могут жители республики старше 14 лет. Процедура занимает около пяти – семи минут. Выбрать можно только один объект и только в одном муниципалитете. Необходимо авторизоваться на портале госуслуг через систему ЕСИА, перейти в раздел «Решаем вместе», выбрать муниципалитет, ознакомиться с объектами и проголосовать за актуальный для конкретного татарстанца. После этого система зафиксирует голос.
Во время голосования в торговых центрах и общественных пространствах работают волонтеры, которых можно узнать по голубой одежде с надписью «Добрый Татарстан». Они помогают пройти процедуру и отвечают на вопросы.
Подробнее о вынесенных на голосование общественных пространствах читайте в материале «Татар-информа» Набережная Табеева, Нокса и парк Сююмбике – 178 объектов в Татарстане выставили на голосование для благоустройства, решают жители.