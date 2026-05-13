Уже 308 тыс. жителей РТ проголосовали за объекты благоустройства на 2027 год

Парк по улице Кариева в Нурлате, благоустроенный в 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

По данным на 13 мая, уже 308 тыс. жителей Татарстана приняли участие по всероссийском голосовании за выбор объектов, приоритетных к благоустройству в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

На этот раз татарстанцы могут сделать выбор между 178 парками, набережными, бульварами, улицами и скверами. Перечень территорий был составлен совместно с администрациями городов и районов. Список также был дополнен 20 общественными пространствами, определенными жителями во время опроса на сайте госуслуг.

Выбрать одно общественное пространство в любом из районов Татарстана можно на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru.

Всероссийское онлайн-голосование проходит с 21 апреля по 12 июня в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Проголосовать могут жители республики старше 14 лет. Процедура занимает около пяти – семи минут. Выбрать можно только один объект и только в одном муниципалитете. Необходимо авторизоваться на портале госуслуг через систему ЕСИА, перейти в раздел «Решаем вместе», выбрать муниципалитет, ознакомиться с объектами и проголосовать за актуальный для конкретного татарстанца. После этого система зафиксирует голос.

Во время голосования в торговых центрах и общественных пространствах работают волонтеры, которых можно узнать по голубой одежде с надписью «Добрый Татарстан». Они помогают пройти процедуру и отвечают на вопросы.

