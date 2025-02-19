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Общество 19 февраля 2025 15:48

На бульваре Серова в Казани планируют создать общественный огород и велодорожки

В рамках благоустройства второй очереди на бульваре Серова в Казани создадут игровую зону с водой по аналогии с детским парком «Елмай». Также планируют высадить общественный огород, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Помимо этого, на территории планируют возвести павильон проката велосипедов и оборудовать велодорожки. Они будут доступны в том числе для детей с нарушениями ментального спектра – рассматривается идея организации бесплатного велопроката для таких ребят.

Также на территории обустроят лесную зону, проложат дорожки с мягким покрытием и скамейками для отдыха. На бульваре появятся образовательное пространство для проведения лекций и мастер-классов, зона для занятий по жестовому языку и площадка для игр с водой.

На общественном обсуждении казанцы также предложили добавить лыжню зимой, установить на бульваре навесы и дополнительное освещение и устраивать там кинопоказы.

Напомним, общественное пространство, расположенное в Московском районе, открылось в октябре 2024 года. Особенностью бульвара стала инклюзия – его полностью адаптировали для людей с ограниченными возможностями здоровья.

#парки и скверы
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