«Живописный оазис в суровой панельной застройке»: каким будет казанский бульвар Серова

Эскиз предоставлен Институтом развития городов Татарстана

«Бульвар на улице Серова — место, которое очень любят жители Кировского и Московского районов»

В этом году в онлайн-голосовании на благоустройство общественных территорий в 2024 году в Казани победил бульвар на улице Серова. За него свои голоса отдали 12,8 тыс. человек.

Этот парк имеет особое значение для горожан. Директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина рассказала «Татар-информу», что бульвар на улице Серова — место, которое очень любят жители Кировского и Московского районов. Еще в 70-е годы прошлого века здесь появилось искусственное озеро: там катались на коньках, а летом устраивали пикники. Местные жители настолько полюбили пространство, что даже смогли пресечь его засыпку под парковку в начале нулевых.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сейчас там никто не гуляет — на территории парковка, туалет, заросли. Вокруг – самовольный паркинг, люди паркуются прямо на газонах. Здесь нет места для пешеходов: недалеко стоят автомойка и уличный туалет.

Вместе с тем, в районе рядом с будущим бульваром живут около 600 детей. Сейчас в округе для них есть всего 5 детских площадок, 3 из которых уже изношены. А еще есть множество учреждений для детей: библиотека, музыкальная школа, французская гимназия №9. И они каждый день пересекают эту площадку.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Тут же, неподалеку, находится реабилитационный центр «Ярдэм» для людей с инвалидностью. В прошлом августе для них здесь открыли специализированный спортивный комплекс «Дан», где могут заниматься и дети, и взрослые. В двухэтажном здании площадью 1,2 тыс. кв. метров ежедневно могут тренироваться 500 человек, включая паралимпийцев по 15 видам спорта.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Парк должен собрать в себе лучшие практики по инклюзии»

«Задачи проекта — формирование комфортных пешеходных связей, прогулочных зон и функциональное насыщение территории. Цель проекта — создать живописный оазис в контексте суровой панельной застройки района», — заявила Наиля Зиннатуллина.

Бульвар Серова благоустроят в два этапа. Строительство первой очереди началось весной этого года. На реализацию проекта по программе развития общественных пространств РТ направлено 100 млн рублей.

Фото: предоставлено Институтом развития городов Татарстана

Планируется, что в 2023-м будет реконструирован участок западной половины бульвара, примыкающего к спорткомплексу для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«По улице Серова мы начнем работы по преображению территории — здесь появится прогулочный бульвар от ул. Восход до ул. Кулахметова. В рамках первой очереди будет благоустроен участок от перекрестка с улицей Восход до водоема», — анонсировала собеседница агентства.

В этом году подрядчик произведет инженерные работы по коммуникациям, также появятся дорожки и освещение.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сейчас на территории 1,5 га вблизи мечети «Ярдэм» прокладывают сети ливневой канализации, ликвидирована стихийная парковка, вырублены сорняки — кусты американского клена и аварийные деревья. Завершить работы на первом этапе планируется в третьем квартале 2023 года.

Мэр Казани Ильсур Метшин в прошлом месяце проверил, как идет строительство бульвара. Глава города поручил особое внимание уделить созданию инклюзивной среды, чтобы новое общественное пространство в полной мере отвечало потребностям людей с инвалидностью.

Фото: metshin.ru

«Во всех парках мы стараемся создать определенные условия, которые позволят там находиться в том числе и жителям с ограниченными возможностями здоровья. Но этот парк будет особенным — здесь рядом мечеть, по соседству находится общество слепых и глухих. Поэтому парк должен собрать в себе лучшие практики по инклюзии. Он будет новым уютным городским пространством», — выразил уверенность градоначальник.

Эскиз предоставлен Институтом развития городов Татарстана

«Контингент после благоустройства изменится»

Общая площадь проектирования бульвара — 35 тыс. квадратных метров. Из необычного здесь появится концептуальная зона сенсорики — пространство, ориентированное на релаксирующее воздействие среды на органы восприятия, а также зоны отдыха с гамаками и качелями.

Эскиз предоставлен Институтом развития городов Татарстана

Также архитекторы спроектировали сенсорный сад, в котором будет уложено различное тактильное покрытие для слабовидящих людей. По просьбам жителей появится и площадка для игры в боччу.

«На общественных обсуждениях были встречи с людьми с повышенными потребностями комфорта. Они оказали помощь в разработке информационных стендов. Архитекторы переосмыслили их и добавили звуковую навигацию. Если будет возможность, то инфостенд можно будет найти с помощью специального приложения, которым пользуются слепые, — „Говорящий город“, и qr-кодом для слабослышащих и глухих», — рассказала Наиля Зиннатуллина.

Эскиз предоставлен Институтом развития городов Татарстана

Помимо этого, будет обустроена детская площадка, в том числе со специальными элементами для детей с ОВЗ, одна из горок будет роликовая.

Местную застройку отличают пастельные розовые и персиковые тона фасадов, коррелирующие с самой известной работой художника, в честь которого названа улица — «Девочка с персиками» Валентина Серова. Архитектурные решения будут основаны в той же цветовой палитре в стиле манимализма и с учетом особенностей природного уголка.

Эскиз предоставлен Институтом развития городов Татарстана

Архитекторы ожидают, что после благоустройства сюда будут приходить дети из близлежащих домов, люди из реабилитационного центра. «В целом район спальный, в радиусе нескольких километров нет общественных пространств, так что бульвар станет местом притяжения для всех», — уверена директор Института развития городов РТ.

Эскиз предоставлен Институтом развития городов Татарстана

«Чтобы бульвар „не поплыл“, нужно очень хорошее основание»

На брифинге в Кабмине РТ председатель Комитета внешнего благоустройства города Игорь Саляхутдинов напомнил, что изначально концепция бульвара на Серова вообще предполагала лишь работу с водоемом, где собирались сточные воды. Однако по мере разработки нового общественного пространства задачи масштабировались.

«Во второй очереди в следующем году планируем зайти на территорию водоема, благоустроить дорожки вокруг, сделать смотровые площадки на озеро, добавить малые архитектурные формы по всей территории проектирования», — поделилась с «Татар-информом» Наиля Зиннатуллина.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Институте развития городов РТ заверили, что водоем будут пытаться сохранить при всей возможности. «Здесь проведут экореабилитацию, высадят влаголюбивые растения. Данные работы пройдут в 2024 году», — уточнила руководитель ведомства.

Создателями парка выступила казанская архитектурная компания Miriada Group, которая стояла у истоков программы «Наш двор», а также благоустроила «Западные ворота» в Альметьевске, центральную улицу Ленина в Болгаре, экопарк «Салкын Чишмэ» в Балтасях и многие другие пространства.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Автор проекта и руководитель Виталий Волков рассказал «Татар-информу», что бульвар Серова с технической точки зрения сложное место. По своей сути улица, носившая ранее название Красный маяк, представляет из себя болотистую местность.

«Здесь оказались очень плохие грунты, как в принципе во всем Ново-Савиновском и Московском районах. Но тут особенно — место постоянно подтапливает грунтовыми водами, здесь же расположена открытая дренажная ливневая канализация, которая откачивает воду с автомойки, после ливней и дождей. Очень обводненная территория. Чтобы бульвар „не поплыл“, нужно очень хорошее основание, фундамент. И в этом основная техническая сложность. Как ее предполагается решить? Пока тестируем сваи различной длины», — поделился собеседник агентства.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В планах — большая замена зеленого фонда»

Еще одна проблема общественного пространства — устаревшие насаждения. По мнению архитектора, они сейчас представяют опасность для пешеходов — от порывов ветра ветки гнилых деревьев ломаются и падают вниз. Поэтому на бульваре планируется большая замена зеленого фонда.

«У жителей есть обеспокоенность по деревьям. Люди смотрят и видят лес. Но если детально исследовать, выявляется очень много аварийных деревьев. Были и косые-кривые деревья, которые росли в хаотичном порядке, что для бульвара тоже представляет опасность. Из всей массы — нормальных насаждений оказалось не более 20%», — отметил собеседник агентства.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По словам создателя проекта, для города данное общественное пространство является имиджевым, так как парк находится на значимой артерии — улице Серова с активным транспортным и пешеходным потоком. Поэтому здесь обязательно должен появиться свой маленький оазис.

«В Казани хорошо работают с озеленением, высаживается много новых деревьев. И мы ожидаем на бульваре большое обновление зеленой массы», — заключил автор проекта Виталий Волков.