Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Благодаря вам мы точно знаем: враг будет разбит»: бойцы поблагодарили волонтеров — видео
Командование и личный состав сил специального назначения выразили благодарность лаишевскому благотворительному фонду «Помощь СВОим».
«Выражаем благодарность за комплекты маскировочных сетей „осень“ и „лето“. Вы вносите вклад в наше общее дело. Благодаря таким людям, как вы, мы точно знаем: враг будет разбит, победа будет за нами», — говорят бойцы на видео.
Как рассказала «Татар-информу» руководитель фонда Марина Порфирьева, бойцам были доставлены маскировочные сети и сухая домашняя еда быстрого приготовления.
«Для 26-го отряда спецназа было отправлено 20 сетей и 350 порций сухой еды», — пояснила собеседница агентства.
«Они наши герои, они мужественные и сильные, ежедневно претерпевают тяготы и лишения. И наш долг быть для них поддержкой и опорой. Вся страна должна стать единым фронтом для скорейшего наступления мира», — добавила Марина Порфирьева.
С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.
Фото, видео предоставлены Благотворительным фондом «Помощь СВОим».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»