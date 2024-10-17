«Благодаря вам мы точно знаем: враг будет разбит»: бойцы поблагодарили волонтеров — видео

Командование и личный состав сил специального назначения выразили благодарность лаишевскому благотворительному фонду «Помощь СВОим».

«Выражаем благодарность за комплекты маскировочных сетей „осень“ и „лето“. Вы вносите вклад в наше общее дело. Благодаря таким людям, как вы, мы точно знаем: враг будет разбит, победа будет за нами», — говорят бойцы на видео.

Как рассказала «Татар-информу» руководитель фонда Марина Порфирьева, бойцам были доставлены маскировочные сети и сухая домашняя еда быстрого приготовления.

«Для 26-го отряда спецназа было отправлено 20 сетей и 350 порций сухой еды», — пояснила собеседница агентства.

«Они наши герои, они мужественные и сильные, ежедневно претерпевают тяготы и лишения. И наш долг быть для них поддержкой и опорой. Вся страна должна стать единым фронтом для скорейшего наступления мира», — добавила Марина Порфирьева.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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